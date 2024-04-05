Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться из-за подъема воды в реке

«Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров! Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать», - сказал он.

По словам градоначальника, в зоне риска район Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Заречный, Пристанционный, Солнечный, Подмаячный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева.

«А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес», - написал Салмин.

Он предупредил, что электро- и газоснабжение в этих регионах отключат. Жителям нужно взять ценные вещи, отправиться к родственникам или в пункты временного размещения. Сейчас подтоплено более 300 домовладений и 750 участков.

Ранее МЧС России опубликовали кадры с эвакуации. На них один из сотрудников стучится в двери домов и просит хозяев покинуть помещение. Мужчина держал в руках мегафон и обращался к жителям населенного пункта с просьбой эвакуироваться из домов.