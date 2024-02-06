06 февраля 2024, 23:58

Мэр Нижнего Тагила объяснил, почему назвал избиение школьницы рядовым событием

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал избиение 11-летней девочки детьми мигрантами «рядовым событием», а потом объяснил свои слова. Обращение он оставил в Telegram-канале.

«Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его, как межнациональный», - заявил он.

Пинаев отметил, что с первого дня взял под контроль происшествие, однако не стал давать правовую оценку ситуации, так как этим должны заниматься следственные органы. Он обратил внимание, что все участники школьного конфликта были гражданами России.

Драка между детьми случилась 29 декабря в Нижнем Тагиле. Два брата избили девочку, пока их мать снимала происшествие на камеру. В итоге ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга. Как тогда заявил мэр Пинаев, избиение школьницы является рядовым событием, а историю с межнациональным конфликтом распространили спецслужбы Украины.

Ранее школьница на Камчатке жестоко избила сверстницу на камеру. Произошедшим заинтересовалась местная прокуратура.

Драки Дети Избиения
06 февраля 2024, 23:21
«Выцеплю и урою». Избитый в Кирове дворник и его сестра рассказали об угрозах нападавшего
Телеканал «360»
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История с избитым в Кирове дворником-инвалидом получила неожиданный поворот. Оказалось, дело совсем не в испачканных песком ботинках — мужчина отстаивал свою территорию. О произошедшем «360» рассказали фигуранты дела, дворник Сергей и его сестра Светлана.

Под каким соусом подавать? Супруга нападавшего, которого зовут Юрий, возмутилась вниманием СМИ к истории с дворниками.

«Там под каким соусом подают, вы то и будете жевать. Какой нафиг вообще песок? Вас не смущает то, что дворник молчит, претензий не имеет? Вас не смущает никого то, что начальство у дворника молчит, и тоже никаких претензий не имеет, и нос свой никуда не сует? Потому что люди прекрасно понимают и осознают, за что получил пощечину этот дворник», - заявила собеседница издания.

Она сообщила, что ее супруг все снегопады убирал подъезды на Луговой, а эти дворники лишь несколько раз выходили на работу за три месяца. Поступок Юрия она оправдывать не стала, но считает, что СМИ раздувают историю и «суют нос куда попало». По ее словам, супруг сам пошел в полицию.

«Оборачиваюсь, а он его колошматит» Накануне «360» писал о дворнике-инвалиде , которого избил случайный прохожий из-за пескосоляной смеси, попавшей на ботинки. Оказалось, мужчина не был случайным прохожим, а причина избиения - не в песке.

Светлана и Сергей рассказали, как все было на самом деле. По их словам, они посыпали тротуары на Луговой по заданию своего начальника, когда на Сергея налетел неизвестный мужчина.

«Мы посыпали тротуары, и назад-то не обернулись, и на нас наскочил вот этот человек, и начал нас бить. <…> Я оборачиваюсь, а он уже его колошматит. Он видимо сзади на него налетел. А мы же не оборачиваемся, идем и идем», - рассказала сестра пострадавшего дворника.

По словам женщины, нападавший был пьян. Он бил Сергея по голове и по лицу.

Не поделили Причиной нападения, предположительно, стал «раздел территории». По словам дворников, мужчина «предъявил» права на эти дорожки, которые он раньше чистил.

«Он прибирал раньше эти дома, отрабатывал. Говорит, чтобы больше мы эти дома не прибирали. Если, говорит, я вас еще увижу, я вас или где-нибудь выцеплю, или я вас урою, закопаю. Мы сказали, что нас послал начальник, чтоб мы посыпали. Мы пришли и посыпали», - объяснила Светлана.

По словам дворников, полиция пришла к ним сама, заявление они писать не стали - испугались расправы. Сняли побои.

«Не хотели, чтоб нас еще где-нибудь выцепил, чтоб еще какие-то побои были на нас. Мы просто не стали, отступились. <…> Мы не хотели связываться», - заявила сестра пострадавшего.

По ее словам, нападавшего они не знают, и видели его впервые. Начальник пообещала не посылать больше Сергея и Светлану на этот участок. Сейчас идут разбирательства.

Работа Мужчины Полиция Избиения
06 февраля 2024, 23:07
Несущая стена рухнула в аварийном доме в Ростове-на-Дону
Freepik
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В аварийном доме 1917 года постройки в Ростове-на-Дону по улице Черепахина, 160, обрушилась несущая стена. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

«Сегодня по адресу улица Черепахина, 160 произошло обрушение несущей стены. Пострадавших нет. Дом 1917 года постройки», - написал он.

По словам Логвиненко, в здании семь квартир общей площадью 220 метров, пять из них находятся в муниципальной собственности.

В декабре прошлого года дом признали аварийным, тогда в нем жило три семьи. Сейчас зарегистрированные жильцы аварийного дома могут подать заявление на выплату финансовой помощи.

Пострадавшее здание отключили от коммуникаций, к нему запретили подходить. Специалисты устраняют угрозы дальнейшего обрушения.

Ранее в Ростове-на-Дону обрушилась стена другого дома. Из здания эвакуировали 80 человек. Позже стало известно, что спасатели вытащили из квартир этого дома и домашних питомцев : 12 кошек, хомяка, собаку и ящерицу. Они вызволяли животных через окна.

Обрушения
06 февраля 2024, 22:48
Водитель на большой скорости сбил женщину в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге автомобиль Mercedes на большой скорости сбил пешехода и врезался в Suzuki. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД РФ по городу и области

Происшествие случилось 6 февраля в 18:10 на Пяти Углах рядом с домом 18 по Загородному проспекту. В результате ДТП сильно пострадала женщина, ее отправили в больницу в тяжелом состоянии. Пациентка переходила дорогу, когда ее сбила иномарка.

Также травмы средней тяжести получил 40-летний водитель Mercedes, его госпитализировали. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

В этот же день произошло еще одно ДТП в Ленинградской области. В Пушкине на перекрестке Октябрьского бульвара и Церковной улицы на тротуар вылетели две легковых машины и сбили пешехода.

Санкт-Петербург ДТП Женщины Иномарки Водители Mercedes
06 февраля 2024, 20:25
Иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину в Ленинградской области
РИА «Новости»
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В Ленинградской области в Пушкине на перекрестке Октябрьского бульвара и Церковной улицы произошло ДТП. Там на тротуар вылетели два легковых автомобиля и сбили прохожую, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что 6 февраля днем машина Ford, поворачивая налево, врезалась в автомобиль Kia. Обе машины вынесло на тротуар, где стояла 71-летняя женщина и ждала, когда загорится зеленый сигнал светофора.

От удара пенсионерку перевернуло в воздухе и подбросило. Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Находившаяся в салоне Ford 31-летняя девушка также получила травмы. О ее самочувствии не уточняется.

Сотрудники полиции организовали проверку после ДТП. Все причины и обстоятельства аварии установят правоохранители.

Lexus также вылетел на тротуар на севере Москвы. Очевидцы также рассказали, что иномарка наехала на женщину. Однако сотрудники столичной Госавтоинспекции заявили, что пострадавших в аварии не было.

Ленинградская область ДТП

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