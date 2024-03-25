25 марта 2024, 21:35

Мэр Москвы доложил о работе медиков в первые минуты теракта в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Первая машина скорой была у Crocus City Hall уже через четыре минуты после вызова. Медики отвезли 94 человек в 14 больниц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании, принимаемым после теракта.

«У нас было много крайне тяжелых. Мы ни одного не потеряли. Из 12 крайне тяжелых перевели в другую категорию почти половина. Есть надежда, что все выживут. 18 человек уже выписали», - сказал он.

Собянин отметил, что от Москвы всего работало по линии скорой помощи 44 машины. По его словам, столичные врачи не потеряли ни одного из пострадавших в Crocus City Hall в крайне тяжелом состоянии.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 139 человек.

Первая машина скорой была у Crocus City Hall уже через четыре минуты после вызова. Медики отвезли 94 человек в 14 больниц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании , принимаемым после теракта.

Сергей Собянин Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 02:45
Стало известно о гибели еще одного гражданина Белоруссии в теракте в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Еще один гражданин Белоруссии мог погибнуть во время теракта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в России.

«Посольство Белоруссии владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик», - написано в Telegram-канале дипмиссии.

По данным посольства, белорусский гражданин 1981 года рождения работал охранником в Crocus City Hall. С момента теракта он не выходил на связь. Дипломаты связались с родственниками мужчины и взяли у них пробы ДНК.

Ранее сообщалось, что во время нападения на City Hall погибла 46-летняя гражданка Белоруссии.

Нападение на Crocus City Hall перед началом концерта группы «Пикник» произошло в пятницу вечером, 22 марта. В результате теракта погибли 139 человек , в том числе три ребенка.

Красногорск Белоруссия Концерты Россия Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 01:51
Бастрыкин рассказал о подготовке теракта в Crocus City Hall
Пресс-служба Следственного комитета
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Нападение на концертный зал Crocus City Hall было тщательно спланировано. Об этом доложил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина. Его слова привел официальный сайт Кремля.

«Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», - сообщил Бастрыкин.

Также Бастрыкин сказал президенту, что исполнители теракта дали показания о своих сообщниках и заказчиках преступления. Все четверо террористов уже признали свою вину. По словам Бастрыкина, следствие установило полную хронологию теракта.

Нападение на Crocus City Hall произошло в пятницу, 22 марта. Четверо террористов с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек.

Кремль Преступления Россия Владимир Путин Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 00:33
Генпрокуратура оценила масштаб теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину, что масштаб теракта в Crocus City Hall оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности концертной площадки. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Полную оценку еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта оказался в разы крупнее и несопоставим с положениями законодательства о безопасности подобных объектов», - заявил Краснов.

До этого МЧС сообщило, что пожарная сигнализация в Crocus City Hall сработала в штатном режиме.

Кроме того, председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники ведомства установили полную хронологию событий , произошедших в Crocus City Hall.

Ранее житель Одинцова Илья Красников рассказал «360» о теракте , а также о том, почему решил вернуться, чтобы помочь пострадавшим.

Также сообщили, что петербургские полицейские задержали в аэропорту Пулково жителя города, отметившегося в социальных сетях скандальными и неоднозначными высказываниями о трагедии в Crocus City Hall. В его публикациях выявили признаки экстремизма, возбуждено уголовное дело.

Генпрокуратура РФ Стрельба Терроризм Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 00:06
«Сквозь дым и грохот». Спасший десятки человек из Crocus City Hall рассказал о теракте
РИА «Новости»
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Житель Одинцова Илья Красников смог выбраться из Crocus City Hall во время теракта, но когда услышал звуки стрельбы, то сразу же решил вернуться, чтобы помочь пострадавшим. Он поделился с «360» всеми подробностями случившегося.

«Я спустился с четвертого этажа на первый и как только сделал шаг из лифта услышал звуки стрельбы. В этот момент кто-то меня тут же затащил обратно в лифт и закрыл дверь. Мы спустились на минус первый этаж и вышли на улицу. Когда я понял, что рядом со мной нет моих друзей, то начал возвращаться назад и увидел раненую девушку. Ее пытался донести мужчина», - рассказал Красников.

Он помог довести пострадавшую до медпункта и двинулся дальше на поиски товарищей. Мужчина оказался рядом с главным входом, где уже были разбиты стекла. Там он оказал первую медицинскую помощь еще одной пострадавшей. Илья стал измерять девушке пульс, после этого ее передали подъехавшим медикам.

«Я стал помогать выносить раненых, кого-то вытаскивали вдвоем, кого-то на руках. Прочесали первый этаж и никого не обнаружили из живых. Охранники и несколько добровольцев, таких же как я, отправились искать пострадавших на других этажах. Выбивали закрытые двери. Из-за дыма и грохота делали все на ощупь, потом решили выстроиться в цепочку и стали указывать людям маршрут для эвакуации», - отметил мужчина.

Участник событий в Crocus City рассказал, что искали пострадавших во всех помещениях. Он только на следующий день узнал, сколько было террористов, а в момент нападения думал только о том, чтобы спасти людей.

Илья также рассказал, что на третий этаж у него уже не было возможности подняться из-за сильного пожара. А когда он понял, что стало тяжело дышать, направился к выходу, где уже были пожарные и спасатели.

Вооруженное нападение на людей и пожар произошли в Crocus City Hall вечером 22 марта.

Террористы расстреливали зрителей концерта в упор.

Стрельба в Crocus City Hall

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