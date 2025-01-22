Меняйло отреагировал на спор своего сына с полицейским

По его словам, конфликт между сыном и инспектором действительно был, но его удалось урегулировать на месте. Никого из сотрудников полиции не уволили, подчеркнул Меняйло.

«Сотрудники исполняли свои обязанности и никаких претензий к ним нет и не было», - написал он.

Чиновник напомнил, что его сын - кадровый офицер, и с первых дней спецоперации он находится при исполнении воинского долга.

«Домыслы о том, что мой сын - мажор, отсиживающийся в тылу, пусть остаются на совести тех, кто их транслирует», - добавил Меняйло.

В сентябре прошлого года в Северной Осетии задержали на 48 часов министра труда и социального развития Алину Айдарову в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий ее сотрудниками.