Меняйло отреагировал на спор своего сына с полицейским
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что ситуацию вокруг спора его сына с полицейским «раскачали на пустом месте». Об этом чиновник написал в Telegram-канале.
По его словам, конфликт между сыном и инспектором действительно был, но его удалось урегулировать на месте. Никого из сотрудников полиции не уволили, подчеркнул Меняйло.
«Сотрудники исполняли свои обязанности и никаких претензий к ним нет и не было», - написал он.
Чиновник напомнил, что его сын - кадровый офицер, и с первых дней спецоперации он находится при исполнении воинского долга.
«Домыслы о том, что мой сын - мажор, отсиживающийся в тылу, пусть остаются на совести тех, кто их транслирует», - добавил Меняйло.
В сентябре прошлого года в Северной Осетии задержали на 48 часов министра труда и социального развития Алину Айдарову в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий ее сотрудниками.