«Меня закружило». Парашютистка из Кемерова рассказала, как потеряла контроль в воздухе

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Пошла и прыгнула еще раз Вероника отметила, что поблагодарила инструктора за помощь. Она также подчеркнула, что во время падения находилась в сознании и здравом уме. После приземления девушка сразу же пошла записываться на следующий взлет, чтобы сдать экзамен.

«Потом уже, когда YouTube посмотрела и почитала комментарии, подумала, что, наверное, это было не очень. <…> В тот момент я на следующий взлет пошла и прыгнула еще раз», - добавила парашютистка.

По словам спортсменки, в ее практике был еще один подобный случай. Однако тогда девушка смогла самостоятельно раскрыть парашют. Всего после случившегося она выполнила еще около 15 прыжков. Спортсменка планирует и дальше заниматься парашютизмом. Своим близким девушка сначала не рассказала о случившемся, однако они увидели видео.

«Просто на видео страшно. На самом деле не страшно», - объяснила парашютистка родным.

Инструктор, который помог девушке раскрыть парашют, заявил, что в его действиях нет никакого геройства , и на его месте так поступил бы каждый. Кудряшов добавил, что действовал по алгоритму.





Совсем не боялась Во время учебного прыжка женщина попала в штопор и не смола раскрыть парашют. Инструктор, мастер спорта Никита Кудряшов притянул ее и спас. По словам парашютистки, она выполняла прыжок седьмого уровня по программе АФФ. В таком случае маневр осуществляется с одним инструктором - спортсмен тренируется выполнять прыжки в свободном падении.

«Я произвела самостоятельное отделение от самолета, и меня закружило. Я не смогла самостоятельно справиться с беспорядочным падением. Я не боялась ни капельки, потому что знаю, что, если что, инструктор откроет мне парашют», - поделилась Вероника.