Мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве обновили после поджога

«В микрорайоне Центральный ЖК „Новые Ватутинки“ расположен закладной камень. Он посвящен памяти воинам-участникам локальных конфликтов и был заложен в феврале текущего года в присутствии жителей поселения Десеновское», - сказано в публикации.

Закладной камень привели в порядок и очистили после поджога.

Ранее стало известно, что вандалы ночью подожгли мемориал в Новых Ватутинках. В Telegram-канале «Москва с огоньком» показали видео с места событий. На кадры попал покрытый копотью камень с памятной табличкой и обуглившимися цветами.

Стихийные мемориалы в память о жертвах теракта появились не только в Подмосковье, но и в других российских регионах. Люди приносят к ним игрушки и цветы.