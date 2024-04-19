Меликов призвал не подогревать ситуацию с задержанием чеченского чиновника на дагестанском КПП

Жительница СНТ «Черемушки-4» в городе Курган сравнила масштаб затопляемости региона с «океаном». В беседе с «360» Елена рассказала, что уровень воды стремительно поднимается, еще недавно забор на соседской даче торчал на 20 сантиметров, а теперь ограждение полностью под водой.

«Там разливается просто океан. <…> Сейчас это сплошной океан, это даже не море. Гладь морская. На лодках передвигаются по всем улицам. От начала до конца все затоплено. Уже вода поднимается в высоте, заполняет дома. Выше и выше поднимается, очень сильный поток <…> говорили, что за два часа прибавило 11 сантиметров», - заявила она.

«Надо брать вещи и бежать» Собеседница «360» отметила, что в регионе объявили эвакуацию, власти включили предупредительные сирены. Специалисты пытаются засыпать прорыв в дамбе, однако напор слишком сильный и с таким течением трудно справиться. Местные жители даже не знают, в каком районе города безопасно находиться.

«Мы живем в таком вот, с воем сирен. <…> Предупредили, что если долго будет гудеть, от четырех минут, то это значит надо брать вещи и бежать. Такой предупредительный вой сирен. И ночью у нас каждые два часа сирены воют по всему городу. У нас мало кто спит и высыпается. Даже те, у кого нечего топить - они тоже не спят», - заявила Елена.

По ее словам, каждый день пострадавшие от паводков районы только прибавляются. Курганцы в общих чатах молятся, чтобы это поскорее закончилось.

Еще один местный житель показал кадры с места событий. На видео он плыл на лодке по центральной улице. Мужчина продемонстрировал, как повсюду течет вода, дома и заборы наполовину затоплены.

Ранее в главном управлении МЧС по Курганской области прогнозировали, что уровень воды в реке Тобол возле Кургана продолжит подниматься в ближайшие один-два дня. По информации ведомства, интенсивный рост уровня воды - от 25 до 100 сантиметров - также возможен в Кетовском муниципальном округе.