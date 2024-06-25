Меликов назвал теракты в Дагестане тщательно спланированной акцией

Жена одного из погибших при пожаре во Фрязине Ирина рассказала 360.ru, что была с мужем на связи в момент его гибели. Мужчина работал в одной из компании в загоревшемся здании.

«Мой супруг выпрыгнул. <…> Я была на связи, я видела, как он выпрыгнул из окна», - сообщила она.

Ирина добавила, что муж был для нее «воздухом».

В результате случившегося 24 июня пожара в многоэтажном административном здании погибли шесть человек. СК возбудил уголовное дело. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Работу спасателей осложняло то, что в здании находились баллоны с газовоздушной смесью. Открытое горение ликвидировали вечером, однако полностью справиться с пожаром удалось лишь 25 июня.