24 января 2025, 05:55

Механик затонувшего в Черном море танкера рассказал свою версию крушения

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Танкер «Волгонефть-212» во время крушения в Черном море переломился пополам примерно за 10 минут. Об этом изданию РБК рассказал старший механик судна Алексей Татаринов.

«Примерно в 08:30 я доложил о том, что все судовые помещения проверены, загерметизированы, протечек не обнаружено, двери закрыты и задраены по-штормовому. Спустя примерно 10 минут судно переломилось на две части в районе грузовых танков № 5 и № 6», - рассказал механик.

Капитан начал руководить «борьбой за живучесть» и спасением людей. Действия капитана и экипажа помогли избежать больших жертв, в результате ЧП погиб один человек - 23-летний матрос.

«Авария произошла по причине резкого ухудшения погоды, не соответствующей прогнозу, большой волновой нагрузке, неправильной организации выхода в район выгрузки и невозможности, в случае ухудшения погоды, уйти в Азовское море», - сообщил Татаринов.

По словам механика, судно задержали в акватории дольше положенного, разрешение на пребывание в море заканчивалось 30 ноября, танкер должен был проследовать в реку. Однако в морских портах распоряжения капитана является обязательным к исполнению.

Погода начала портиться 12 декабря, но танкеру не разрешили занять позицию, необходимую для безопасного пережидания непогоды. Утром 15 декабря ветер усилился, в 8:40 судно переломилось на две части. Эвакуация экипажа началась примерно в 12:15 вертолетами ВМФ России, часть экипажа поднимали уже из воды.

Капитана танкера «Волгонефть-212» арестовали до 17 февраля. Его обвинили в нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекшем за собой смерть члена экипажа - вахтенного матроса.

Черное море Прогноз погоды Россия Погода Крушение танкеров в Керченском проливе
24 января 2025, 07:07
Мужчина в Калуге решил подключить плиту и спалил чужую квартиру
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина в Калуге решил самостоятельно подключить газовое оборудование на кухне и случайно спалил чужую квартиру. Об этом сообщило МЧС России.

Происшествие случилось в пятиэтажке. Жилец занимался строительством кухни и во время установки плиты совершил ошибку. В итоге начался пожар. Мужчину госпитализировали с ожогами. Огонь дошел и до другой квартиры.

«Сотрудники МЧС России по лестничным маршам эвакуировали 26 человек, из них 13 детей. Пожар на 10 „квадратах“ потушили 13 специалистов и четыре единицы техники ведомства», - заявили в МЧС.

Ранее крупный пожар случился в пятиэтажке в Москве. Пламя разгорелось в холле на четвертом этаже. Огонь быстро дошел до жилых квартир. На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Они вынесли из одной из загоревшихся квартир баллон с азотом. Также спасатели вытащили пятерых жильцов.

Спасатели Пожары Дети Россия Мужчины Квартиры
24 января 2025, 01:22
Временные ограничения ввели в двух аэропортах Москвы
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Власти временно закрыли два столичных аэропорта — Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в официальном Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что к такой мере потребовалось прибегнуть для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров. Ни Домодедово, ни Жуковский, рейсы не принимают и не отправляют с 00:22.

Пресс-служба Росавиации добавила, что авиадиспетчеры, экипажи гражданских самолетов и службы аэропортов работают над обеспечением всех необходимых для безопасности полетов мер. Причины временного закрытия воздушных гаваней не приводились.

В 1:04 мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО отразили атаку летевших на российскую столицу беспилотников. БПЛА сбили в Раменском и Коломенском городских округах. Предварительно, никто не пострадал.

О взрывах над городом ранее также сообщили жители Рязани. По предварительной информации, украинские БПЛА попытались атаковать расположенный неподалеку от города нефтезавод. Позднее глава Рязанского округа подтвердил факт работы ПВО в подведомственном ему регионе.

Власти временно закрыли два столичных аэропорта - Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в официальном Telegram-канале.

Аэропорт Домодедово Жуковский Москва
23 января 2025, 23:22
Число пострадавших детей в ДТП с автобусом под Волгоградом увеличилось до 10
Читайте нас в: Google Новости
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области увеличилось до 10. Об этом в официальном Telegram-канале администрации региона сообщил председатель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев.

По его словам, двое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области. Иномарка столкнулась со школьным автобусом, в котором находились 20 школьников, один из которых погиб. На кадрах, появившихся в сети, видно перевернувшийся автобус и автомобиль Hyundai с разбитым бампером, пассажир которого также госпитализирован с травмами.

Дети Здравоохранение ДТП Автобусы Школьники
23 января 2025, 20:02
Электрощит взорвался в одном из подъездов в Ясенево
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Один из электрощитов взорвался в подъезде дома № 8/17 на улице Инессы Арманд в Ясенево. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пожара нет, разрешений тоже. Как сообщил заявитель, позвонивший в экстренные службы, в доме искрят электрошкафы.

Само здание 16-этажное, не газифицировано. Подробности происшествия выясняются, официальная информация не поступала.

Ранее деревянный дом загорелся и обрушился в Новой Москве. В здании находились баллоны, поэтому существовала угроза взрыва. При пожаре погиб один человек, его тело сильно обгорело.

Москва

Новости по теме