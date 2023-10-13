Медведица в Башкирии посреди села напала на женщину

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Нападение случилось 13 октября в центре Петровского. Медведица шла с медвежатами, поэтому, по словам специалистов, увидела в человеке угрозу. Она напала на женщину, сломала ей руку и расцарапала спину. Пострадавшую госпитализировали. Животное разыскали и убили.

Медведица бродила с двумя медвежатами, сообщило агентство «Башинформ». Их отправят на передержку в Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов. Второй пострадавшей чуть не стала школьница. Ее спас проезжавший мимо автомобиль.

В 2022 году в село Мишкино одноименного района Башкирии забрел медвежонок. Девушка рассказала «360», как шла домой и случайно наткнулась на него в темноте.