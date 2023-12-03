Медведица напала на лесозаготовщиков в Коми

Все случилось примерно в 60 километрах от поселка Троице-Печорское. Животное выскочило из берлоги и напало на четверых вахтовиков. Тем двоим, что шли впереди, она разорвала лица. Те, что остались позади, успели включить бензопилу и напугать этим животное, а затем дотащили раненых до места, где ловила мобильная связь, и вызвали скорую помощь и спасателей.

По словам собеседника агентства, у пострадавших серьезные травмы.

«Она сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро. У одного раздроблены лицевые кости», - отметил он.

Рабочие слышали в берлоге писк медвежат. Дежурный аварийно-спасательного отряда выразил недоумение по поводу того, что медведица проснулась так рано.

В ноябре медведь напал на двух мужчин в городке вахтовиков в Нерюнгринском районе. Их доставили в больницу, но сейчас уже выписали. Врачи предположили, что скоро оба полностью восстановятся.