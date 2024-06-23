Медведев пожелал участникам обстрела Севастополя сгореть заживо

Он подчеркнул, что обстрел Севастополя нельзя рассматривать как боевые действия. Это был исключительно теракт, как и стрельба, охватившая города Дагестана.

«Все случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершенный в православный праздник. Как и резня в Дагестане, которую устроили экстремисты», - написал Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности добавил, что теперь американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики в его глазах ничем друг от друга не отличаются.

Политик выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.