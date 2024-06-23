Медведев пожелал участникам обстрела Севастополя сгореть заживо
Предоставившие украинским боевикам ракеты с кассетными боеприпасами американцы и наводившие снаряды на пляж с мирными людьми бандеровцы сгорят в аду. Но еще раньше кара их настигнет на земле. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что обстрел Севастополя нельзя рассматривать как боевые действия. Это был исключительно теракт, как и стрельба, охватившая города Дагестана.
«Все случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершенный в православный праздник. Как и резня в Дагестане, которую устроили экстремисты», - написал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности добавил, что теперь американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики в его глазах ничем друг от друга не отличаются.
Политик выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.