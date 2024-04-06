Медведев назвал истинных организаторов теракта в «Крокусе»

Читайте нас в:

Истинные организаторы теракта в Московской области - официальные лица Украины. Об этом в Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Он отметил, что «легенду об ответственности ИГ»* разработали специально, а экстремисты подтвердили ее «просто для увеличения своего капитала».

«Истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ*. Таков замысел. Но уже первая информация, опубликованная с телефонов наемных выродков, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. <…> Это официальные лица нацистской Украины», - констатировал политик.

Медведев предположил, что Украина решила компенсировать терактами неудачи в боях. Теперь им придется ответить за это по закону, причем «без срока давности».

Ранее российские следователи нашли возможное доказательство связи Украины с терактом. В телефоне одного из обвиняемых обнаружились фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов.