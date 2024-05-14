14 мая 2024, 09:40

Медведь загрыз мужчину в ЕАО

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В Еврейской автономной области в Биробиджане медведь загрыз местного жителя. После случившегося правоохранители организовали процессуальную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным ведомства, 11 мая этого года в лесу рядом с поселком Кирга медведь напал на мужчину и загрыз его насмерть. Позже очевидцы обнаружили труп местного жителя со следами укусов хищника.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее японцу удалось выжить при встрече с медведями. Мужчина приехал на остров Хоккайдо к водопадам. В какой-то момент в кустах появились два огромных хищника. Один из них набросился на 50-летнего туриста. Тот ударил животное по морде, применив прием карате. Испугавшись, медведи убежали, а японец быстро спрятался в автомобиле.

Медведи Животные
14 мая 2024, 09:42
Суд в Москве арестовал американца за мат в адрес полицейских
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В Москве в Гагаринском суде огласили приговор американцу Анжело Джозефу Таларико Четвертому. Он проведет 10 суток в изоляторе за нецензурную брань в адрес сотрудников полиции, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, гражданина США признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти.

Журналисты уточнили, что в конце апреля в квартиру жены Таларико Четвертого на Ленинском проспекте приехали оперативники и следователь с обыском по делу о краже биткоина. В этот момент американец начал ругаться на них матом на английском языке. Однако правоохранители поняли мужчину и увезли его в участок.

Американец проживает в РФ по виду на жительство, но не владеет русским языком. В суде ему потребовался переводчик.

Ранее в аэропорту Внуково дебошир, пытаясь избежать медосвидетельствования, вывихнул плечо сотруднику полиции. Мужчину задержали за курение у стойки регистрации и оскорбление работников воздушной гавани.

Суд Приговоры Полиция
14 мая 2024, 08:37
Автомобиль опрокинулся на рельсы в Челябинске
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В Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной легковушки. В результате пострадал один человек, сообщило Ura.ru.

По данным издания, ранним утром 14 мая на Свердловском тракте 31-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2115, не справился с управлением. Он наехал на препятствие, от удара машина опрокинулась на рельсы.

В пресс-службе регионального ГИБДД уточнили журналистам, что в результате аварии водитель получил травмы. О его состоянии не уточняется.

Все причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

На днях в Южном округе Москвы актриса Малого театра Юлия Зыкова попала в аварию. В результате ДТП артистка получила травму головы, ее увезли в больницу. Врачи заподозрили у Зыковой сотрясение мозга.

ДТП Челябинск
14 мая 2024, 08:36
Пожар вспыхнул после схода поезда с рельсов под Волгоградом
Global Look Press
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На станции Котлубань в Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горели цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», - указали в сообщении.

Возгорание оперативно потушили. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как стало известно ранее, грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства. На место ЧП направили восстановительные бригады, движение составов в районе станции Котлубань приостановили. К утру движение восстановили по одному пути.

«Движение организовано в реверсивном режиме <…> Задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам», - сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Ранее цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции Куберле в Ростовской области. Огонь охватил 200 квадратных метров. Для охлаждения цистерны провели пенную атаку , подали два лафетных ствола. Остальные вагоны маневровым поездом отогнали на безопасное расстояние.

Пожары Топливо Дороги Поезда
14 мая 2024, 08:29
Машина влетела в дерево на северо-востоке Москвы. Последствия аварии сняли на видео
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В Южном Медведкове на северо-востоке Москвы произошло ДТП. Автомобиль врезался в дерево, два человека получили травмы. 360.ru показал последствия аварии.

Столкновение произошло утром 14 мая в районе дома по улице Дежнева, 38. Вызов в экстренные службы поступил в 06:50. По словам заявителя, автомобиль врезался в дерево. Одного пострадавшего осмотрели медики. Позднее источник 360.ru сообщил о втором травмированном.

Машина вылетела на газон, получила серьезные повреждения и развернулась. Очевидец рассказал 360.ru о состоянии пострадавших.

«Женщину загрузили, мужчине вот плохо. <…> Врезался в столб, задел, вылетел сюда, ударился [о дерево], получается, и развернуло его», - сказал он.

В поселении Краснопахорском в Троицком административном округе Москвы произошел пожар в частном доме. Госпитализировали двух человек.

ДТП Москва

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