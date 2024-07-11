11 июля 2024, 23:40

Медведь разодрал свою хозяйку в поселке под Петербургом

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Содержавшийся в поселке Парголово под Санкт-Петербургом в качестве домашнего питомца медведь нанес смертельные раны своей хозяйке, животное застрелили. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

В результате нападения косолапого женщина, которая была профессиональной дрессировщицей, скончалась на месте ЧП.

«Напавший медведь был застрелен сотрудниками полиции», - отметили в управлении.

Погибшая содержала на своем участке диких животных с 2015 года. Как рассказала 360.ru соседка жертвы Анна, там также жил волк.

Следственные органу начали проверку проверку по статье 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности», правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося.

Ранее в Бурятии дикий медведь загрыз отправившуюся в одиночку на рыбалку женщину.

Санкт-Петербург Медведи Убийства
11 июля 2024, 22:39
На трассе под Серпуховым водитель грузовика устроил ДТП с участием 15 автомобилей
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В городском округе Серпухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

ЧП произошло в 20:20 по московскому времени на 103-м километре автодороги М-2 «Крым» по направлению к Москве.

«Водитель грузовика Mercedes совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, стоящими в дорожном заторе», - отметили в управлении.

В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств ЧП.

Ранее в Кингисеппском районе Ленинградской области на трассе «Нарва» произошла смертельная авария. Два человека погибли, еще шестеро пострадали.

ДТП Серпухов Дороги Россия
11 июля 2024, 21:56
Появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте, где столкнулись три иномарки
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На Кутузовском проспекте в Москве произошла авария с участием трех автомобилей, как минимум четыре человека пострадали. Об этом сообщил источник 360.ru.

После происшествия перекрыли четыре полосы из шести в сторону центра.

Ранее смертельная авария произошла на трассе «Нарва» в Ленинградской области. По неуточненной информации, 22-летняя девушка за рулем ВАЗ-2110 вылетела на встречную полосу. В итоге машина столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. Молодая автомобилистка скончалась на месте.

По его данным, в ДТП столкнулись машины Citroën, Volkswagen Polo и Jaguar. На место происшествия приехали четыре кареты скорой помощи и пять нарядов ДПС. Водитель Jaguar не пострадал, шофера Volkswagen Polo увезли на скорой, а водителя Citroën госпитализировали в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Также у Citroën поизошел разлив топлива.

Больницы Скорая помощь ДТП Топливо Видео Иномарки Машины Водители Москва
11 июля 2024, 19:06
Появилось видео задержания террориста, готовившего нападение на храм в Адыгее
Pxhere
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Появилось видео задержания и признания террориста, который планировал нападение на православный храм в Майкопе. Кадры обнародовала ФСБ.

На ролике видно, как молодого человека задержали на улице. Он заявил, что целью атаки был «поджог церкви». Также на видео показали, как молодой человек заливает бензин в две пластиковые емкости.

«Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу», - заявил задержанный.

ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Адыгее 11 июля. Выходец из центрально-азиатской страны собирался убить священников и охранников и поджечь здание.

Задержания ФСБ Видео
11 июля 2024, 18:12
Лифт с людьми рухнул в закрытой поликлинике в центре Москвы
Unsplash
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Лифт рухнул в закрытом на реконструкцию 15-этажном здании поликлиники в Краснопресненском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Здание находится на улице Заморенова, территорию огородили.

По информации источника, лифт рухнул с высоты 15 этажа, внутри находились два человека. Один из них погиб, второго госпитализировали.

«Второй пострадавший эвакуирован до прибытия [экстренных служб] рабочими», - указал источник.

Коммунальные аварии Москва

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