05 августа 2024, 05:51

Медведь растерзал рыбака в Магаданской области

РИА «Новости»
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В районе поселка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь растерзал рыбака, напавшего хищника уже застрелили. Об этом РИА «Новости» рассказала управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк.

«На лесной дороге недалеко от поселка Верхний Сеймчан обнаружено тело человека с признаками нападения на него дикого животного», - сказала она.

На место происшествия направили сотрудника Госохотнадзора. Территорию обследовали, а через пять часов хищника обнаружили и ликвидировали. При проверке выяснилось, что именно этот медведь напал на человека.

Слободянюк пояснила, что жертвой нападения хищника оказался местный житель. Он возвращался с рыбалки, когда у него сломалась машина. Он решил в ночное время пойти пешком.

В регионе это уже не первое нападение медведей на людей. Прошлым летом погибли три человека, а четверых отправили в больницы. В последние годы популяция медведей в регионе сильно выросла.

Ранее нижегородский Минлесхоз сообщил об открытии 1 августа первого этапа сезона охоты на медведя , причем строго по лимитам и квотам. Можно будет добыть 369 особей.

Медведи Россия Рыбалка
05 августа 2024, 02:15
В Саратовской области неадекват похитил 9-летнего мальчика
РИА «Новости»
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В городе Балаково Саратовской области неизвестный мужчина похитил девятилетнего мальчика. Местные жители искали ребенка несколько часов, сообщил Telegram-канал Shot.

«Неизвестный лысый мужчина вчера около десяти вечера подошел к девятилетнему Никите на улице Чапаева в городе Балаково и увел его в неизвестном направлении со словами: „В 9:00 домой пойдешь, переживать будут“», - написал канал.

Узнавшие о произошедшем местные жители организовали поиски мальчика в ближайших районах. Позже знакомый похитителя сообщил о его месте проживания.

Полицейские задержали подозреваемого в его квартире. Там же находился ребенок. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, местные жители рассказали, что странный мужчина постирал мальчику вещи.

В конце июня в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина пытался похитить школьника во дворе жилого дома, затащив его в машину. Мальчик сопротивлялся, за что получил от похитителя несколько подзатыльников. Ребенка спасла проходившая мимо женщина.

Саратов Задержания Дети Волонтеры Мужчины Полиция
04 августа 2024, 22:25
Появилось видео с места стрельбы по самокатчикам в Москве
РИА «Новости»
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Стрельба произошла в Верхнем Михайловском переулке в Москве. В ходе конфликта с самокатчиками мужчина выстрелил в них из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлена личность стрелявшего - это 42-летний местный житель», - отметили в ведомстве.

Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств. Также по данному факту проводится процессуальная проверка.

Мужчина устроил стрельбу по самокатчикам на юге Москвы вечером 4 августа. Стрелка разозлила компания на самокатах и он решил открыть огонь по люд ям. По предварительным данным, ранения спины получили двое самокатчиков.

Ранее в Бирюлеве в подъезде многоэтажного дома задержали мужчину с ружьем. Предположительно, вооруженный гражданин пытался проникнуть в чужую квартиру.

Стрельба Видео Мужчины Электросамокаты Москва
04 августа 2024, 21:58
Страйкбольная граната взорвалась в руках у ребенка в Твери
Pxhere
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Страйкбольная граната взорвалась в руках шестилетнего мальчика в Твери. Снаряд ребенку подарил его дедушка, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, взрыв произошел на детской площадке в Заволжском районе города. Мальчик активировал спортивный снаряд «игровая граната» для военно-тактической игры страйкбол. В результате ребенок получил мелкие ожоги.

Мальчика доставили в областную детскую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи назначили проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве в руках девятилетнего ребенка взорвался игрушечный брелок в виде гранаты. Ребенка госпитализировали с повреждениями рук и ног.

До этого стеклянная бутылка взорвалась в руках шестилетнего мальчика в 4-м Стрелецком проезде в Марьиной Роще. Ожогов он не получил.

Дети Взрывы
04 августа 2024, 21:42
Россиянину повредили мозг во время пластики лба
Freepik
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Хирурги клиники «Эталон» в Москве повредили мозг жителю Ленинградской области в ходе пластической операции. Он обратился к медикам с просьбой скорректировать лоб, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, во время операции хирург допустил ошибку и повредил пациенту оболочку головного мозга. После этого в клинику вызвали скорую помощь.

Медики экстренно госпитализировали пострадавшего. В ходе обследования у него выявили проникающую черепно-мозговую травму, кровоизлияние и ушиб мозга средней тяжести. Сейчас мужчина находится реанимации, он может остаться инвалидом.

Уточняется, что в клинике «Эталон» уже побывали правоохранители. Он выяснили, что операцию проводил внештатный сотрудник.

Ранее вдова скончавшегося продюсера Петра Гаврилова заподозрила врачей клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова в фальсификации диагноза своего бывшего мужа.

Врачи Мужчины Пластические операции Москва

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