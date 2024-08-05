Медведь растерзал рыбака в Магаданской области

«На лесной дороге недалеко от поселка Верхний Сеймчан обнаружено тело человека с признаками нападения на него дикого животного», - сказала она.

На место происшествия направили сотрудника Госохотнадзора. Территорию обследовали, а через пять часов хищника обнаружили и ликвидировали. При проверке выяснилось, что именно этот медведь напал на человека.

Слободянюк пояснила, что жертвой нападения хищника оказался местный житель. Он возвращался с рыбалки, когда у него сломалась машина. Он решил в ночное время пойти пешком.

В регионе это уже не первое нападение медведей на людей. Прошлым летом погибли три человека, а четверых отправили в больницы. В последние годы популяция медведей в регионе сильно выросла.

Ранее нижегородский Минлесхоз сообщил об открытии 1 августа первого этапа сезона охоты на медведя , причем строго по лимитам и квотам. Можно будет добыть 369 особей.