Медведь на Сахалине попытался забраться в машину с людьми

Хищник сначала просто обнюхал авто, а затем попытался проникнуть в него через лобовое стекло. Находившиеся в машине люди снимали происходящее на видео.

Люди в транспорте пытались сигналить, чтобы отвлечь зверя, но ему было все равно. Косолапый пытался прорваться в авто, а затем оторвал дворник.

Ране сахалинец попал в больницу после нападения медведицы. Мужчина направлялся к своему дачному участку, но по дороге решил зайти в гараж через лес. Там он и повстречал хищницу с медвежатами.