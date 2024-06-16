Медведь на Сахалине попытался забраться в машину с людьми
В Охинском районе Сахалина возле села Пильтун медведь вышел на дорогу и напал на машину с людьми. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Сахалин».
Хищник сначала просто обнюхал авто, а затем попытался проникнуть в него через лобовое стекло. Находившиеся в машине люди снимали происходящее на видео.
Люди в транспорте пытались сигналить, чтобы отвлечь зверя, но ему было все равно. Косолапый пытался прорваться в авто, а затем оторвал дворник.
Ране сахалинец попал в больницу после нападения медведицы. Мужчина направлялся к своему дачному участку, но по дороге решил зайти в гараж через лес. Там он и повстречал хищницу с медвежатами.