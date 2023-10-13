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По информации авторов статьи, 42-летнего москвича госпитализировали в клинику в Ростокино в отделение урологии. Во время медицинских обходов одна из сотрудниц задерживалась в палате больного чуть дольше, чем в других. В итоге между медсестрой и пациентом произошла интимная связь.

В день выписки мужчина сказал девушке, что дома его ждет супруга. Тогда сотрудница медучреждения пригрозила рассказать о произошедшем его жене, если он не заплатит ей один миллион рублей.

Когда он отказался платить, медсестра заявила, что покажет совместные фото, которые она успела сделать во время их связи. Бывший пациент перевел ей 100 тысяч рублей. Но этого оказалось мало, и она потребовала 10 миллионов.

Напуганный мужчина написал заявление в полицию.

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