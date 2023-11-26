Медсестра уронила 95-летнюю блокадницу с каталки в Петербурге. Женщина в реанимации

О ЧП изданию рассказал родственник блокадницы. По словам мужчины, бабушке его жены стало плохо в ночь на 25 ноября. Ей вызвали скорую. Фельдшер принял решение о госпитализации из-за подозрения, что у пожилой женщины случился инфаркт.

После этого пенсионерку в сопровождении внуков привезли в корпус госпиталя на Народной улице. Уже в холле учреждения сотрудница скорой три раза ударила по низу каталки, на которой находилась женщина.

«Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой», - пожаловался собеседник «Фонтанки».

После этого у пенсионерки выявили закрытую черепно-мозговую травму и гематому. Ее поместили в отделение реанимации. Теперь, по словам родственника, главной проблемой стала травма головы. С сердцем у пациентки оказалось все в порядке.

«Сделали КТ вчера и сегодня, говорят, что нужна консультация невролога и еще одно КТ, потому что гематома может перерасти в отек», - подчеркнул мужчина.

Он предположил, что медсестра, вероятно, била по каталке, решив изменить ее высоту, но не справилась. Начальнику скорой, по словам собеседника издания, сообщили о ЧП. Но он на жалобу близких отреагировал прохладно. Правда, наказать виновных все-таки пообещал.