Медперсонал российской поликлиники отказал умирающему в помощи — СМИ
Работники детской поликлиники в Смоленске отказались оказывать помощь мужчине, умирающему в дверях лечебного заведения. Об этом сообщило издание Readovka67.
Один из прохожих уточнил, что врачи якобы сослались на некие нормативы в законодательстве, запрещающие оказывать им подобную помощь. В результате мужчина 1965 года рождения умер прямо на тротуаре около поликлиники.
В пресс-службе главка МВД по Смоленской области подтвердили кончину местного жителя на улице Октябрьской Революции. В ведомстве отметили, что признаков насильственной смерти у него нет, на месте работают судмедэксперты.