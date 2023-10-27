Медики заявили об одном погибшем при пожаре в Якутске
В офисном здании на проспекте Ленина в Якутске произошел пожар. Спасатели вывели 52 человека. Погиб один, еще 10 получили травмы, сообщили ТАСС в медицинских службах.
«По последним данным, в результате пожара погиб один человек, еще 10 человек пострадали. Им оказывается вся необходимая помощь», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что 25 человек эвакуировали, 52 человека спасли.
Возгорание произошло, по предварительной версии спасателей, из-за нарушения эксплуатации электрооборудования в одном из офисов на четвертом этаже. Спасатели объявили повышенный ранг, к работе привлекли Якутский пожарно-спасательный гарнизон.
Огонь потушили. Площадь пожара составила 180 квадратных метров.
МЧС Республики Саха (Якутия) сообщило об одном погибшем и четырех госпитализированных. Еще четыре человека отказались оставаться в стационаре. Прокуратура начала проверку законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации здания.