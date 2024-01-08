Медицинский самолет разбился в Колумбии

Самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента, разбился в Вальедупаре.

«При столкновении самолет загорелся, в результате чего погиб врач, который не успел эвакуироваться», - уточнило издание.

На момент крушения на борту было шесть человек. Прибывшие на место пожарные обнаружили несколько пострадавших, которых уже доставили в больницу.

Ранее частный самолет разбился на Карибах , погибли четыре человека. Позже выяснилось, что жертвами авиакатастрофы стали актер Кристиан Оливер с дочерьми 10 и 12 лет, а также пилот.

В конце прошлого года американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить самолеты Boeing 737 MAX на наличие незакрепленного болта. После авиакатастроф в 2018–2019 годах в Индонезии и Эфиопии самолеты компании на два года запретили к полетам по всему миру, в том числе в России. Во время крушений погибли 346 человек.