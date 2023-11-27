Медицинская помощь потребовалась семи жителям затопленной Евпатории
В Евпатории госпитализировали двух человек. В общей сложности от последствий шторма пострадали семеро, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минздрава России.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории Республики Крым, в городе Евпатория пострадали семь человек», - сообщили в министерстве.
Из семи пострадавших пятеро получили амбулаторную помощь. Двоих увезли в Евпаторийскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Мониторинг обстановки поручили Федеральному центру медицины катастроф.
На Крым обрушился средиземноморский циклон , Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Скорость ураганного ветра достигла 144 километров в час. Без света остались 498 тысяч абонентов. В Евпатории затопило дома. Службы ограничили движение по дороге Евпатория - Саки и объявили эвакуацию жителей.