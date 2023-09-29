Медали на 5 млн рублей исчезли из Музея артиллерии в Санкт-Петербурге

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По данным издания, награды украли из зала на первом этаже дома № 7 в Александровском парке. Злоумышленники проникли в здание музея на Кронверкской набережной, отжав стекло витрины. Сотрудники музея сообщили в полицию о пропаже 28 сентября.

Среди похищенных экспонатов были ордена маршала артиллерии Василия Казакова. По оценкам музейщиков, общий ущерб составил около пяти миллионов рублей. Правоохранители назначили проверку.

Как сообщил портал 78.ru , по факту кражи орденов и медалей из Военно-исторического музея артиллерии следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Музей Северного флота взыскал с жителя Петербурга 700 тысяч рублей за украденные медали. Мужчина похитил ордена «Адмирал Нахимов» I степени и «Александр Суворов» III степени, заменив их подделками.