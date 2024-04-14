14 апреля 2024, 22:54

Мечтавшего жениться на Ветлицкой мужчину задержали в Подмосковье

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В подмосковном аэропорту Жуковский задержали мужчину, пробравшегося через ограждение к самолету, чтобы улететь на Шри-Ланку и там жениться на певице Наталье Ветлицкой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Подозрительного мужчину заметили сотрудники аэропорта. Сначала он стоял рядом с ограждением. Затем перебросил через него какие-то вещи, отогнул часть забора и спокойно пошел в сторону самолета, находящегося на перроне грузового терминала.

Целеустремленного «пассажира» задержали рядом с самолетом. Работникам аэропорта он показал пропуск сотрудника Red Wings на имя Бориса Мотенко, с указанием, что он является руководителем направления событийного маркетинга.

«Пассажир заявил, что он прямо сейчас полетит на этом борте на Шри-Ланку в Хамбантоту на свадьбу с Ветлицкой. А если кто-то помешает ему жениться на любимой певице, то он устроит шоу с большим количеством тротила», - уточнил канал.

Сумку фаната певицы проверили, но никакой взрывчатки не нашли. «Жениха» доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко сообщил о подготовке обращения к министру транспорта Виталию Савельеву с призывом обеспечить сотрудников авиакомпанией алкотестерами для проверки подозрительных людей перед посадкой, чтобы не пускать на борт пьяных дебоширов.

Самолеты Музыка Брак Полиция
14 апреля 2024, 23:29
Вылезшая из унитаза крыса напугала пожилую женщину в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Канализационная крыса пролезла в унитаз и попыталась укусить сидящую на нем 54-летнюю женщину в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Женщина присела на унитаз по известному делу и услышала странный писк и царапанье внутри труб. Испугалась укуса и позвонила спасателям», - уточнил канал.

Сотрудники МЧС приехали, но грызуна не нашли и покинули квартиру. Хозяйке пришлось обратиться в службу отлова.

Авторы канала пошутили, что дарят москвичам новую фобию, так как ситуации, когда канализационные крысы проникают в туалеты жильцов, уже не редкость, особенно в центре столицы.

Как уточнил источник «360», все произошло в Мещанском районе столицы. Женщина закрыла крышку унитаза и позвонила спасателям.

Позже история получила продолжение в «Московском комсомольце» , где сообщили, что зверек забрался на навесный потолок в ванной. Старшая по дому предположила, что крыса попала в квартиру через старые канализационные трубы. По ее словам, хорошо, что она никого не покусала, хотя сам грызун, видимо, запаниковал после того, как вылез из унитаза.

Ранее в Канаде больная крыса выпрыгнула из унитаза и дважды укусила пожилого мужчину, пытавшегося выбросить животное из туалета.

Спасатели Женщины Животные Москва
14 апреля 2024, 22:55
Таксист сбил ребенка на самокате на юго-востоке Москвы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Водитель такси сбил 12-летнего мальчика на самокате на улице Авиаконструктора Миля. Пострадавшего госпитализировали, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Водитель автомобиля такси совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу», - отметили в ведомстве.

Медики увезли ребенка в больницу. Информации о характере травм не приводилось. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии.

По данным дептранса , в воскресенье, 14 апреля, произошло еще одно дорожное происшествие. Два автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД, после этого один из них наехал на наземный пешеходный переход. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Накануне грузовик и легковушка столкнулись на Магнитогорской улице в Москве. Пострадали два человека.

Дети Дороги Такси Водители Москва
14 апреля 2024, 21:08
В Кургане спрогнозировали уровень Тобола до 1070 см
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уровень реки Тобол в районе Кургана может превысить уровень при наводнении в 1994 году — от девяти до 10 метров 70 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По прогнозам Росгидромета, уровень реки прогнозируют выше максимума 1994 года.

«Вода, которую сбросили с Казахстана, до Кургана еще не добралась. Она дойдет до региона в ближайшее время», - указали в сообщении.

Курганские власти вновь призвали местных жителей эвакуироваться. В области ввели режим ЧС областного масштаба.

По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтопило 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Пик паводка в Кургане спрогнозировали на 14–15 апреля.

Ранее сообщалось, что к 18:00 (16:00 по московскому времени) 14 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 556 сантиметров.

Уровень реки Тобол в районе Кургана может превысить уровень при наводнении в 1994 году - от девяти до 10 метров 70 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Наводнения Курган Паводки Курганская область Реки
14 апреля 2024, 18:53
Водитель почти час нарезал круги на перекрестке в Татарстане
Читайте нас в: Google Новости
Житель Альметьевска приехал на своем минивэне на перекресток улиц Фахретдина и Герцена и стал наворачивать по нему круги. Странное поведение привлекло внимание полицейских. Видео с места попало в распоряжение «360».

На кадрах мужчина наматывал круги на перекрестке, мешая проехать другим автомобилистам. На сигналы сотрудников полиции нарушитель не реагировал, и они попытались догнать его пешком.

Когда водителя удалось задержать, он проявил агрессию.Медики приняли решение отправить его в больницу на обследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Женщина-водитель сбила четырех школьников в Волгограде , решивших перейти дорогу на перекрестке улиц Ополченская и Андреева. Дети получили травмы после наезда автомобиля Renault Duster, их госпитализировали.

Татарстан Водители Полиция

Новости по теме