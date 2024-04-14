Мечтавшего жениться на Ветлицкой мужчину задержали в Подмосковье

Подозрительного мужчину заметили сотрудники аэропорта. Сначала он стоял рядом с ограждением. Затем перебросил через него какие-то вещи, отогнул часть забора и спокойно пошел в сторону самолета, находящегося на перроне грузового терминала.

Целеустремленного «пассажира» задержали рядом с самолетом. Работникам аэропорта он показал пропуск сотрудника Red Wings на имя Бориса Мотенко, с указанием, что он является руководителем направления событийного маркетинга.

«Пассажир заявил, что он прямо сейчас полетит на этом борте на Шри-Ланку в Хамбантоту на свадьбу с Ветлицкой. А если кто-то помешает ему жениться на любимой певице, то он устроит шоу с большим количеством тротила», - уточнил канал.

Сумку фаната певицы проверили, но никакой взрывчатки не нашли. «Жениха» доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко сообщил о подготовке обращения к министру транспорта Виталию Савельеву с призывом обеспечить сотрудников авиакомпанией алкотестерами для проверки подозрительных людей перед посадкой, чтобы не пускать на борт пьяных дебоширов.