Мебельный цех сгорел в Крюково

Экстренные службы вызвали в 06:32. Со склада по Заводской улице, 21а шел густой черный дым. Охрана дежурила на месте, но не знала, что именно могло воспламениться. По некоторой информации, в здании могла быть отрава для крыс, очевидцы слышали хлопки.

Пожарные выехали к месту предполагаемого пожара. Разведка показала, что горел разноуровневый кирпичный склад размером 150 на 20 метров, поделенный на отсеки, с металлической крышей. Внутри здания - плотное задымление и высокая температура. Горели часть кровли, оборудование и готовая продукция мебельного цеха. К 07:12 пожар локализовали на площади 150 квадратных метров.

В Кургане случился пожар в детской поликлинике. Возгорание спровоцировал неисправный светильник.