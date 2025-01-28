Мебельное предприятие загорелось в Солнечногорске
Утром 28 января пожар вспыхнул в производственно-складском помещении в деревни Пешки. О ЧП в городском округе Солнечногорск сообщил источник 360.ru.
В МЧС подтвердили данные о происшествии, но подробностей пока не привели.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит открытое горение в производственно-складском здании. Площадь пожара устанавливается», - уточнили в ведомстве.
Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.
Накануне пожар произошел в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Обошлось без пострадавших. Причиной происшествия оказалось короткое замыкание.