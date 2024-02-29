29 февраля 2024, 08:25

Мебельная фабрика сгорела в Муроме, пожар сняли на видео

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В городском округе Муром сгорело здание мебельной фабрики. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. К утру открытый огонь потушили, сообщило МЧС Владимирской области.

Пожар произошел на производстве мебели «Муром-мебель» в микрорайоне Дмитровская Слобода на улице Октябрьской. Экстренные службы вызвали 28 февраля в 22:57. Пожарно-спасательные подразделения работали всю ночь, к тушению привлекли 37 человек и 11 единиц техники.

Из-за высокой пожарной нагрузки возгорание распространилось по всему зданию на площади 1200 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали к 06:50. Никто не пострадал.

В Чунском районе Иркутской области произошел крупный пожар. Огонь с магазина стройматериалов перекинулся на торговый центр поблизости. Площадь возгорания составила не менее тысячи квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
29 февраля 2024, 07:39
Водителя маршрутки обвинили в ДТП с пятью пострадавшими в Новосибирске
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В Октябрьском районе Новосибирска маршрутный автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали пять человек. Началась проверка, сообщила прокуратура Новосибирской области.

«Установлено, что 28 февраля водитель пассажирской маршрутной газели № 44, двигаясь по улице Никитина, нарушил правила дорожного движения, в результате чего совершил столкновение с другим автомобилем», - сообщила пресс-служба.

Пострадали пять пассажиров, их увезли в больницу. Надзорное ведомство проверит работу компании «Сибирь Экспресс» на предмет соблюдения законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения.

Доследственную проверку устроил СУ СКР по Новосибирской области. По информации ведомства, жизни пассажиров вне опасности.

В Чувашии двое мужчин избили владельца машины , закрыли в багажнике и увезли в соседний город. Там потерпевший вырвался и обратился в полицию. Одного из злоумышленников схватили.

ДТП
29 февраля 2024, 01:11
Мумия петербуржца пролежала в квартире семь лет
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Мумифицированное тело 60-летнего мужчины обнаружили в квартире в одном из районов Петербурга. Страшную находку сделали после прорыва трубы, сообщил Пятый канал.

Владелец жилища умер семь лет назад и с тех пор к нему никто не приходил. Соседи узнали, что происходит у них за стеной, когда в доме прорвало одну из труб.

На место ЧП приехали работники жилищно-коммунального сектора (ЖКС). Им пришлось взломать дверь, чтобы попасть в запертую квартиру. Там они увидели на полу рядом с кроватью мумию.

Окна и двери были плотно закрыты, поэтому по дому не распространился специфический запах. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти петербуржца.

В начале февраля в частном доме Гатчинском районе Ленобласти нашли мумифицированное тело мужчины. Оно пролежало на двуспальной кровати хозяев больше трех лет. Все это время рядом с ним жила супруга мужчины с четырьмя детьми.

Санкт-Петербург Мужчины
29 февраля 2024, 00:59
Петербурженка покусала инспектора ДПС при задержании
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге женщина-водитель покусала инспектора ДПС, приехавшего на вызов. О конфликте сообщил паблик «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным издания, инспекторов ГИБДД вызвали из-за автомобиля Mazda, который заблокировал проезд во дворе по улице Пятилеток. Женщина-водитель находилась в машине, но убирать автомобиль отказалась. По сообщениям очевидцев, автоледи была нетрезва.

После прибытия эвакуатора и полицейских женщина продолжила скандалить. Сотрудники ГИБДД надели на даму наручники, а она в процессе кусалась и царапалась. От медицинского освидетельствования водитель отказалась.

В результате автомобиль отправили на спецстоянку, а женщину - в отдел полиции. Против нее возбуждено уголовное дело за насилие в отношении представителя власти.

В декабре прошлого года в Москве уволили сотрудника ДПС, который домогался до пассажирки такси во время досмотра. В поисках наркотиков инспектор залез девушке в трусы и просил поднять лифчик.

Санкт-Петербург Задержания ГИБДД Женщины Машины Водители
29 февраля 2024, 00:39
Массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве
РИА «Новости»
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Несколько автомобилей столкнулись на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. Сейчас движение транспорта затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - отметили в дептрансе.

Судя по фотографии с камеры видеонаблюдения, опубликованной дептрансом, в ДТП попали не меньше восьми машин. Причины аварии устанавливаются.

Несколько дней назад на Северо-Восточной хорде в районе Пехорской улицы столкнулись 12 автомобилей. Причина ДТП не озвучивалась.

Ранее в аварию в Москве попал экскурсионный автобус из Владимира, который перевозил 20 детей. Водитель врезался в самосвал на Красковской улице. Никто из несовершеннолетних травмы не получил.

ДТП Машины Дептранс Москвы

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