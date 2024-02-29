Мебельная фабрика сгорела в Муроме, пожар сняли на видео

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Пожар произошел на производстве мебели «Муром-мебель» в микрорайоне Дмитровская Слобода на улице Октябрьской. Экстренные службы вызвали 28 февраля в 22:57. Пожарно-спасательные подразделения работали всю ночь, к тушению привлекли 37 человек и 11 единиц техники.

Из-за высокой пожарной нагрузки возгорание распространилось по всему зданию на площади 1200 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали к 06:50. Никто не пострадал.

В Чунском районе Иркутской области произошел крупный пожар. Огонь с магазина стройматериалов перекинулся на торговый центр поблизости. Площадь возгорания составила не менее тысячи квадратных метров.