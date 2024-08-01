МЧС заявило об обрушении подъезда в многоэтажке в Нижнем Тагиле после взрыва

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Спасатели уже выехали на место ЧП. Обошлось без возгорания, проводится эвакуация жильцов.

«Из-под завалов спасли троих человек. По уточненной информации, обрушились 1 и 2 подъезды. Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», - заявили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы добавил, что в пострадавшем пятиэтажном доме произошло повторное частичное обрушение. Всего в результате взрыва разрушились 15 квартир.

Информация о мощном хлопке в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле поступила ранее в четверг. Местные СМИ отмечали, что ЧП случилось в жилой постройке на улице Сибирской, вероятной причиной стал взрыв газового баллона.