МЧС задействовало дроны для поисков двухлетней девочки под Архангельском

«В последний раз девочку видели в поселке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы», - написали в публикации.

Вертолет Ми-8 МЧС РФ отправили из Архангельска в Плесецкий район. На борту находятся спасатели и кинологи. Кроме того, в поисково-спасательной операции задействовали БПЛА.

Ранее 10-летняя девочка пропала в Самаре. Она ушла из дома и не вернулась. Поисками ребенка также занялись волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Когда школьница уходила из дома, на ней были черные бриджи, серый топ и розовая обувь.