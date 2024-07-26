26 июля 2024, 00:25

МЧС уточнило обстоятельства гибели начальника архангельской службы пожаротушения

РИА «Новости»
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Смерть начальника службы пожаротушения ГУМЧС России по Архангельской области Димитрия Охрименко не связана с ликвидацией пожара на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«По поводу смерти Димитрия Ивановича Охрименко. Она произошла после пожара и с тушением „Григория Михеева“ не связана. Пострадавший - член экипажа, не Охрименко», - сказано в сообщении.

Пожар на исследовательском судне «Григорий Михеев» произошел в среду. На борту случилось задымление по техническим причинам, огонь распространился на площадь около 20 квадратных метров. Его оперативно потушили. Пожарные вывели одного пострадавшего и передали его медикам, остальные эвакуировались самостоятельно.

Охрименко принимал участие в пожаротушении. Причины его смерти в сообщении не указаны.

Пожары МЧС РФ Россия Архангельская область
26 июля 2024, 02:33
Стало известно, что произошло с пропавшей школьницей в Омске
Freepik
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В Омске нашли труп 15-летней девочки, которая пропала в парке Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Школьница прилетела в Омск вместе с семьей, гости поселились в местном отеле «Ника». Вылететь из города они должны были 22 июля, но в этот день девочка ушла гулять парк и не вернулась.

В поисках несовершеннолетней помогли обученные собаки. Они взяли след школьницы, который вел к реке Иртыш. Также в поисковой операции использовали беспилотники.

«В районе лодочной станции нашли тело пропавшей ранее девочки. Она скорее всего утонула», - заявил собеседник агентства.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее труп 13-летнего мальчика нашли на Балтийском бульваре в Красносельском районе Петербурга. По предварительным данным, он утонул, когда отправился с друзьями на пляж.

Уголовное дело Дети Собаки Парки Реки
26 июля 2024, 01:21
Жительница Краснодара лишилась части мозга после кесарева сечения
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Жительница Краснодара Олеся стала инвалидом после кесарева сечения три года назад. Как сообщил в видеообращении ее супруг Александр, женщине частично удалили левое полушарие мозга. Видео опубликовали в Telegram-канале Kub Mash.

По словам мужчины, это были третьи роды, они оказались сложными. Врачи долго не могли ввести пациентке дыхательную трубку, это получилось только с четвертого раза. Возможно, произошло кислородное голодание или инсульт, предположил мужчина. Олесю с ребенком выписали через пять дней, несмотря на недомогание молодой матери - она жаловалась на шейные спазмы.

Через неделю женщине стало хуже, и пока она ждала приезда скорой, впала в кому. В больнице ей удалили матку, так как начался сепсис. Из-за инсульта пришлось удалить часть мозга. Теперь женщина может произносить только три слова: «Да», «Нет», «Здравствуйте». У матери троих детей частично парализована правая половина тела. Супруг вместе с адвокатом пытается доказать вину медиков. По словам Александра, СК возбудил уголовное дело.

В Прикамье молодая женщина лишилась ребенка , пока ее беременную возили по больницам. Врачам пришлось удалить матку, чтобы спасти девушке жизнь, рассказал kp.ru.

Дети Беременность Больницы Преступления Врачи СК РФ Инвалиды Краснодарский край
25 июля 2024, 22:27
Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Зарайске из окна квартиры выпал полуторогодовалый ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Зарайске с четвертого этажа жилого дома выпал мальчик. Малыш госпитализирован», - сообщили в ведомстве.

Других подробностей происшествия спасатели не привели.

МЧС напомнило, что при наличии в квартире детей, выходя из помещения, нужно закрывать окна. Также необходимо установить блокираторы и не оставлять ребенка без присмотра.

В Шарыпове оставленный без присмотра двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Мать мальчика и ее сожитель смотрели телевизор в другой комнате. Ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Дети Зарайск МЧС РФ Россия Квартиры
25 июля 2024, 22:19
Появились новые данные о «захвате» жилого дома в Каспийске
РИА «Новости»
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В Дагестане в городе Каспийск силовики проводят специальные мероприятия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали», - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС , спецслужбы проверяют сообщение о нахождении в доме самодельного взрывного устройства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в жилом доме на улице Ленина в Каспийске забаррикадировались неизвестные. Они якобы угрожали подорвать здание. Telegram-канал «Голос Дагестана» сообщил, что людей из дома вывели, строение обесточили, силовики готовятся к переговорам.

Дагестан Взрывы Оружие

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