18 февраля 2024, 07:44

МЧС спасло 82 рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС доставили на берег с оторвавшейся льдины в Охотском море на Сахалине 75 рыбаков. Несколько человек оставались на льдине, которая находится в километре от берега. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

Любителей зимней рыбалки отвозили на берег лодками. Кроме того, спасатели задействовали вертолет Ми-8. Позднее ведомство сообщило, что спасено 82 человека. В операции приняли участие 14 сотрудников МЧС, задействовали 8 единиц техники.

В ночь на воскресенье, 18 февраля, появилась информация о том, что на льдине на юге Сахалина унесло 14 человек. Уточнялось, что мужчины приехали порыбачить на выходные.

Ранее аналогичная ситуация произошла во Владивостоке, где на льдине застряла группа школьников.

Россия Рыбалка
18 февраля 2024, 08:18
Женщину спасли от падения в Малый городской пруд в Зеленограде
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Утром в воскресенье женщина едва не упала с моста в Малый городской пруд в Зеленограде. Об этом сообщил источник «360».

Прибывшие на место специалисты спасли женщину, сняв с парапета моста и передали медикам скорой помощи. По предварительным данным, у горожанки ранее выявили онкологическое заболевание.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на юге Москвы мужчина залез на крышу Бутовского комбината и пригрозил спрыгнуть.

Скорая помощь Женщины Полиция Москва
18 февраля 2024, 03:47
Краснодарец подложил родственникам бомбу из-за спора о наследстве
Freepik
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Житель Краснодара заложил под автомобиль своего родственника самодельную бомбу в огнетушителе. Таким образом мужчина хотел решить давний спор о наследстве, сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в микрорайоне Пашковский. Жительница Краснодара вышла из дома и обнаружила под машиной супруга огнетушитель. Предмет показался ей подозрительным, и она вызвала полицию.

Специалисты установили, что в корпусе огнетушителя было 300 граммов пиротехнической смеси, электрический воспламенитель и поражающие элементы. Полиция вычислила подозреваемого. Им оказался 48-летний родственник супружеской пары. Мужчина признался, что так хотел разрешить давний спор о наследстве. Против него возбудили уголовное дело.

Наследство стало причиной условного срока для жителя Пензенской области. Он присвоил 2,1 миллиона рублей с банковской карты погибшего родственника, однако деньги по наследству предназначались другому члену семьи.

Уголовное дело Краснодар Мужчины Машины Полиция
18 февраля 2024, 03:17
Полиция нашла пнувшего ногой в живот незнакомку волгоградца
РИА «Новости»
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Личность мужчины, который ударил девушку ногой в живот в магазине Волгограда, установили. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Сотрудникам полиции понадобилось несколько часов, чтобы установить личность мужчины, который ударил ногой покупательницу в магазине на 2-й Горной улице в Краснооктябрьском районе.

«Выяснилось, что так неадекватно повел себя 45-летний местный житель», - отметили в ведомстве.

Нападение произошло 7 февраля.

Взрослый мужчина пнул в живот девушку в супермаркете. Агрессивные действия горожанина попали на камеру видеонаблюдения.

Судя по видео, мужчина шел рядом с девушкой вдоль стеллажей с продуктами. В какой-то момент они поравнялись и злоумышленник резко замахнулся ногой в ее сторону. От удара в живот пострадавшая согнулась пополам. Мотивы действий волгоградца устанавливаются.

До нападения на девушку мужчина преследовал на улице другую девочку, которая успела спрятаться от него в магазине.

Магазины Мужчины Полиция
18 февраля 2024, 03:12
Школьницу из Махачкалы нашли на пятый день поисков
РИА «Новости»
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Полицейские нашли 15-летнюю девочку из Махачкалы, которая пропала пять дней. За это время подросток успела побывать в нескольких районах Дагестана и в Чечне. Об этом Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

По данным МВД, школьница вышла из дома в 05:00 13 февраля и перестала выходить на связь. Сотрудники ППС нашли девочку 17 февраля. За эти пять дней она побывала в нескольких районах республики, выезжала в Грозный, а потом снова вернулась в Дербент.

Подростка отвезли в отдел полиции для разбирательства. Причины произошедшего устанавливаются.

Также дагестанские полицейские продолжают искать 22-летнюю спортсменку Анна Цомартова , которая внезапно исчезла 11 февраля. В этот день девушка выступала на соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске, где потерпела поражение.

Ранее в Челябинске полицейские нашли ушедшую из дома 13-летнюю школьницу. По словам матери подростка, девочку нашли в доме отца.

Дагестан Полиция

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