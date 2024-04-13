13 апреля 2024, 09:48

МЧС сообщило об ухудшении паводковой ситуации в Оренбурге

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В Оренбурге ухудшилась паводковая ситуация, вода подтопила уже порядка 2,9 тысячи домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Ситуация с паводком ухудшается в Оренбурге, подтоплены свыше 2900 жилых домов, порядка 4900 приусадебных участков в воде», - заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что из опасных зон подтопления уже эвакуировали более 1,5 тысячи человек, в том числе 325 детей.

В Орске ситуация начала стабилизироваться, за сутки от воды освободились примерно 200 домов. Всего на месте работают более 4,5 тысячи человек, 256 плавсредств, 979 единиц техники и 16 беспилотников. В пресс-службе добавили, что личный состав МЧС и попавшее под подтопление население вакцинируют против гепатита А.

Вода пришла в жилой комплекс «Гранд Парк» в Оренбурге. Об опасности этого «360» днем ранее сообщала местная жительница.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
13 апреля 2024, 10:39
Тело мужчины обнаружили в водоеме на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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В реке Братовке в Северном Тушине обнаружили труп мужчины. Об этом «360» сообщил источник.

Официально эти данные пока не подтверждали.

Тело нашли в районе дома № 39 по улице Вилиса Лациса. Оно находилось на спуске в парк. На место прибыли экстренные службы, обстоятельства ЧП уточняются.

Мужчины Москва
13 апреля 2024, 09:45
Жителей Кургана предупредили о возможном прорыве дамбы
РИА «Новости»
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Жителе Кургана предупредили о последствиях прорыва дамбы. Если искусственное сооружение не выдержит, то паводковая вода затопит центр города. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В случае превышения уровня воды, если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны», - заявил глава региона.

По его словам, резкий подъем воды начнется в ближайшие дни. Уровень воды в реке Тобол может повыситься до 11 метров.

Сейчас Тобол заливает пойму в Притобольном и Куртамышском округах, добавил Шумков. Он пообещал, что власти будут бороться за жителей Курганской области, но нужно уже сейчас выезжать из зон подтопления.

«Позднее вы можете не успеть по объективным причинам - от резкого подъема воды в ночное время с отключением света до транспортных пробок», - пояснил губернатор.

По данным на утро 13 апреля, в регионе остаются подтопленными 269 домов.

Курган Паводки
13 апреля 2024, 09:15
Автобус перевернулся в Бурятии, пострадали пять человек
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В субботу, 13 апреля, микроавтобус Hyundai попал в ДТП рядом с селом Макаринино Баргузинского района Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, водитель не справился с управлением, после чего автобус перевернулся. В результате аварии травмы получили пять человек. Одного пострадавшего госпитализировали.

Прокуратура начала проверку. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края столкнулись автобус и два легковых автомобиля. Травмы получили три человека.

В Красноярском крае автобус упал в карьер , в результате погибли двое, еще несколько человек пострадали.

Автобусы Полиция Бурятия
13 апреля 2024, 08:32
ЖК «Гранд Парк» затопило в Оренбурге
РИА «Новости»
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В Оренбурге в ночь на субботу вода затопила жилой комплекс «Гранд Парк». Об этом сообщил глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса, его слова привело РИА «Новости».

«Перелив произошел на улицах Уральской и Донгузской, там поставили автомобили оперативных служб и ГИБДД для эвакуации местных жителей. Произошло затопление жилого комплекса „Гранд Парк“, вода подошла к многоквартирным домам по улице Потехина», - отметил Сиса.

Всего за последние сутки в городе затопило 800 домов и около 1,8 тысячи приусадебных участков.

«В течение прошлых суток уровень воды в реке Урал увеличился на 42 сантиметра до 1171 сантиметра, однако прирост прекратился в последние четыре часа», - добавил глава диспетчерского центра.

В результате затопления котельной «Трикотажная фабрика» в 12 домов прекратили подачу горячей воды и тепла.

Наводнения Паводки

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