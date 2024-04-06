МЧС сообщило об эвакуации 1121 жителя Орска

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В пунктах временного размещения сейчас находятся 283 человека, указали в МЧС. В пресс-службе добавили, что из-за паводков подтопило более 2400 домов и более трех тысяч придомовых территорий.

«Спасатели МЧС России эвакуируют не только жителей, но и спасают животных», - добавили в ведомстве.

Для мониторинга специалисты применяют беспилотники, а для спасательных работ и перекачки воды используют различную технику, в том числе комплекс «Шквал».

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал обстановку в Орске. Он назвал ситуацию с подтоплением в старой части города сложной и объявил о планах создать дополнительные пункты временного размещения.