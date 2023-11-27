МЧС подтвердило гибель одного человека от шторма на юге России

«Пострадали 10 человек. К сожалению, [из них] один человек погиб», - сказал представитель министерства.

Эвакуировали, по его данным, 350 человек. Из них 117 остались в пунктах временного размещения. Обстановку в ЮФО осложнили снег с дождем и порывы ветра до 40 метров в секунду. Из-за непогоды упали деревья, крыши домов и автомобили получили повреждения.

Погиб житель села Морское под Судаком, сообщили в Крыму. Мужчина пошел посмотреть на шторм, волна подхватила и унесла его.

Сестра погибшего сообщила «360», что тело нашли возле местного пансионата.

В Сочи вода подмыла грунт под трехэтажным домом , и он рухнул. Жители успели выйти.

«Известия» показали момент обрушения. Волна пробила крышу Севастопольского аквариума. Из-за холодной воды погибли более 500 обитателей.