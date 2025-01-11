МЧС отчиталось о ликвидации разлива мазута в Черном море

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По ее данным, на побережье от Анапы до станицы Благовещенская обнаружили единичные выбросы нефтепродуктов, а в районе кормы «Волгонефть 239» зафиксировали разлив мазута на 300 метрах площадью 2 800 «квадратов».

В Краснодарском крае с пляжей вывезли 155 274 тонны загрязненного песка и грунта.

В Крыму за сутки сотрудники МЧС изучили акваторию и побережье Черного моря от Ялты до Феодосии и от Сакского района до Евпатории.

«Очищены свыше 146 километров берега; собраны свыше 342 тонн загрязненного песка и грунта; вывезены более 345 тонн», - отметили в ведомстве.

Ранее выбросы мазута произошли на почти 15 километрах побережья в Крыму. Загрязнения обнаружили также на острове Тузла в Керченском проливе. Для очистки берега от нефтепродуктов направили свыше 500 человек и более 100 единиц техники.