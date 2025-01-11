11 января 2025, 09:54

МЧС отчиталось о ликвидации разлива мазута в Черном море

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Специалисты продолжают ликвидировать последствия разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, на побережье от Анапы до станицы Благовещенская обнаружили единичные выбросы нефтепродуктов, а в районе кормы «Волгонефть 239» зафиксировали разлив мазута на 300 метрах площадью 2 800 «квадратов».

В Краснодарском крае с пляжей вывезли 155 274 тонны загрязненного песка и грунта.

В Крыму за сутки сотрудники МЧС изучили акваторию и побережье Черного моря от Ялты до Феодосии и от Сакского района до Евпатории.

«Очищены свыше 146 километров берега; собраны свыше 342 тонн загрязненного песка и грунта; вывезены более 345 тонн», - отметили в ведомстве.

Ранее выбросы мазута произошли на почти 15 километрах побережья в Крыму. Загрязнения обнаружили также на острове Тузла в Керченском проливе. Для очистки берега от нефтепродуктов направили свыше 500 человек и более 100 единиц техники.

Черное море Крым Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
11 января 2025, 10:33
Москвич забросил похожий на петарду предмет в окно жилинспекции. В помещении выбило окна
Global Look Press
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В Москве в помещении жилищной инспекции Западного округа прозвучал хлопок. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Житель квартиры со второго этажа (состоит на учете в ПНД) систематически хулиганит. В настоящий момент что-то забросил в окно жилинспекции, выбило окна, возможно, очень мощная петарда», - заявил он.

Хлопок произошел на первом этаже здания на улице Полоцкой, дом № 25. На место прибыли экстренные службы, полиция и Росгвардия. Признаков задымления не обнаружили, никто не пострадал. Обстановка спокойная.

Накануне 11-летний школьник пострадал из-за взрыва петарды. Мальчик возвращался домой после вечерней тренировки в школе олимпийского резерва. Ребята решили взрывать петарды, одна из них взорвалась в руках пострадавшего. У мальчика оторвало две фаланги указательного пальца и одну на среднем.

Взрывы Москва
11 января 2025, 10:32
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи
РИА «Новости»
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Утром 11 января в Сочи произошло землетрясение. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, очаг залегал на глубине пяти километров.

Магнитуда сейсмического события составила 3,5 по шкале Рихтера, интенсивность - два балла.

Землетрясения Сочи
11 января 2025, 10:08
Площадь пожара на предприятии в Энгельсе уменьшилась
Telegram
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Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Количество дыма тоже значительно снизилось, отметил он.

«Обсуждали текущую ситуацию с экстренными службами сегодня на месте. Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты предпринимают все необходимые меры», - написал глава региона.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят состояние воздуха.

Ранее Бусаргин заявил, что процесс выгорания топлива на заводе в Энгельсе продлится два дня. Спасатели продолжают заниматься ликвидацией огня. Во время тушения погибли двое сотрудников МЧС , еще один пострадал.

Пожар на предприятии в Энгельсе вспыхнул из-за украинского беспилотника. Ночью 8 января БПЛА атаковали Саратов и Энгельс, средства противовоздушной обороны сбили 11 дронов.

Спасатели Пожары Беспилотники Заводы
11 января 2025, 09:58
Режим ЧС из-за выбросов мазута ввели на западе Крыма
Пресс-служба МЧС
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В Черноморском районе на западе Крыма ввели режим угрозы ЧС муниципального характера. На этот шаг власти пошли из-за появления пятен с мазутом на побережье, заявил глава администрации района Александр Дудинов в своем Telegram-канале.

«Ситуация неприятная, но контролируемая», - написал он.

Дудинов рассказал, что обсудил план действий с коллегами. По его словам, специалисты и волонтеры продолжают ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов. Глава администрации района также подтвердил, что сегодня для расчистки берега выйдут еще примерно 100 волонтеров. Уборка будет проходить на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово.

Ранее разлив мазута произошел в районе кормы «Волгонефть 239» в Керченском проливе. Площадь пятна составила примерно 2,8 тысячи квадратных метров. Для уборки на место ЧП направили пять кораблей с оборудованием и специальной техникой. Водолазы приступили к осмотру затонувшего танкера.

Крым Экология Крушение танкеров в Керченском проливе

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