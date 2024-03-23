МЧС опубликовало телефон горячей линии в связи терактом в Crocus City Hall

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В министерстве заявили, что площадь пожара в здании Crocus City Hall составляет 12 900 квадратных метров. Борьба с огнем продолжается.

Спасателям удалось зайти в здание объятого пожаром Crocus City Hall. Из подвала здания сотрудники МЧС вывели около 100 человек. Также в ведомстве сообщали о работах по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар , произошло обрушение кровли. Сорок человек погибли и более 100 пострадали при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.