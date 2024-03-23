МЧС опубликовало список пострадавших в теракте в Crocus City Hall

В списке помимо фамилий значатся неизвестные - это неопознанные люди, у которых не было при себе документов. В перечне три неизвестных женщины.

По данным Следственного комитета, при теракте погибли более 60 человек. В ведомстве отметили, что эта цифра предварительная, в здании могут оставаться погибшие.

Следственные мероприятия совместно с МВД и ФСБ продолжаются. Специалисты проводят генетические, баллистические и дактилоскопические экспертизы.