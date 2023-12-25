25 декабря 2023, 11:46

МЧС опубликовало кадры с загоревшимся магазином «Леруа Мерлен» в Петербурге

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Спасатели показали тушение пожара в строительном магазине «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Кадры работы пожарных показала пресс-служба МЧС России.

На кадрах видно, как пожарные разбирают конструкции в пострадавшем отделе с новогодней продукцией. Помещения магазина заволокло дымом, спасателям приходится тушить стеллажи, а также праздничные украшения и елки.

Возгорание произошло на юго-западе Петербурга утром 25 декабря. Персонал магазина эвакуировали еще до приезда огнеборцев, которые присвоили пожару первый ранг сложности. Для ликвидации огня МЧС задействовало 28 человек и шесть единиц техники.

Ранее мощный пожар вспыхнул в ангаре с о стройматериалами в Невском районе города. Огонь распространился на территории в 450 квадратных метров, возгорание потушили 27 огнеборцев и шесть единиц техники. Из-за пожара всю улицу заволокло густым дымом. Сообщений о пострадавших не поступало.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
25 декабря 2023, 11:19
Мама из Москвы украла у детсадовцев Новый год
РИА «Новости»
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Женщина из Москвы организовала сбор средств на новогодние подарки в чате родителей одного из детских садов. Однако малыши остались без презентов — собранные деньги пошли на оплату долгов инициативной мамы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, девушка взяла на себя ответственность за закупку новогодних подарков для группы в детском саду. Она попросила родителей отправлять средства на карту ее супруга.

Собрав 53 тысячи рублей, она заявила, что закажет презенты в начале декабря. Но когда пришло время их забирать, вдруг начала придумывать оправдания, почему ей не удается это сделать. Родители попросили вернуть собранные средства, чтобы самостоятельно приобрести подарки. Тогда выяснилось, что 43 тысячи из собранной ими суммы списал банк на погашение долгов.

Девушка призналась, что счета ее мужа заблокированы. Она пообещала отдавать по 10 тысяч рублей в месяц, но не смогла. Ее муж также заявил о готовности возместить всю сумму, но нарушил обещание. Обстоятельства произошедшего проверит полиция.

Еще один россиянин из-за долгов лишился 236 игрушечных роботов. Их отобрали у мужчины судебные приставы.

Женщина из Москвы организовала сбор средств на новогодние подарки в чате родителей одного из детских садов. Однако малыши остались без презентов - собранные деньги пошли на оплату долгов инициативной мамы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Дети Мошенничество Детские сады Новый год Москва 2023
25 декабря 2023, 10:32
Магазин «Леруа Мерлен» загорелся на юге Петербурга
Пресс-служба МЧС
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Магазин торговой сети стройматериалов и товаров для дома «Леруа Мерлен» загорелся на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило главное управление МЧС России по городу в своем Telegram-канале.

Пожару присвоили первый ранг сложности. Огонь тушат 28 человек с привлечением шести единиц техники. По данным на 10:24, сотрудники экстренных служб локализовали пожар.

Персонал торговой точки эвакуировали до прибытия пожарных подразделений. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее в Невском районе Петербурга загорелся ангар со стройматериалами. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

По данным сервисов с картами, по этому адресу находится магазин «Леруа Мерлен». В МЧС сообщили, что горит торговое здание, но не уточнили название магазина.

«В 9:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, проспект Буденного, дом 31, корпус 2», - указали в ведомстве.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ Магазины
25 декабря 2023, 08:54
Двое братьев погибли при обрушении гаража в Иванове
Пресс-служба МЧС
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Два брата 34 и 44 лет погибли при обрушении крыши гаража в городе Иваново. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

ЧП случилось накануне вечером на улице Ермака, 43а. Причины обрушения выясняются. На место выехали следственно-оперативная группа и ответственный по управлению МВД. В 22:45 стало известно об обнаружении тела мужчины. Позже появились данные и о второй жертве. Полиция установила личность обоих мужчин.

«К сожалению, информация о втором погибшем подтвердилась. При обрушении гаража погибли два брата 1979 и 1989 года рождения», - указали в пресс-службе УМВД.

По информации управления МЧС по Ивановской области, в 20:55 экстренные службы получили сведения о «взрыве внутри гаража» в гаражном кооперативе. Первое пожарно-спасательное подразделение зафиксировало обрушение гаража. Пожара не было. Строительные конструкции трех соседних гаражных боксов получили повреждения. Для разбора завалов задействовали фронтальный погрузчик и кран. Кинологический расчет подтвердил, что под плитами двое погибших. Одного извлекли в 21:55, второго - в 23:10. На месте работали 54 человека и 16 спецмашин.

Обрушения
25 декабря 2023, 08:14
Пожар в прокате коньков в Южном Бутове сняли на видео. Здание сгорело полностью
Телеканал «360»
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Утром в Южном Бутове на юго-западе Москвы сгорело здание проката коньков. Очевидец заявил «360», что никто не пострадал.

«Вызвал пожарных я и охрана. Я в 04:30 высунулся в окно покурить, увидел пожар у метро [„Улица Горчакова“], вызвал, побежал туда», - рассказал мужчина.

По его словам, горело здание проката коньков. Пожарные приехали быстро, локализовали огонь и не дали ему распространиться на другие постройки. Очевидец заявил, что само здание не спасли - оно сгорело целиком.

Мужчина сообщил, что, по предварительной информации, никто не пострадал. В прокате в момент возгорания никого не оказалось, охранники находились в другом здании.

Факт пожара подтвердили «360» в Главном управлении МЧС России по Москве. Представитель ведомства сообщил, что горело строение на улице Адмирала Лазарева, 29.

«[Горело] строение. Ликвидировано в 06:21 без пострадавших. Площадь пока уточняется», - сообщила пресс-служба.

В Санкт-Петербурге горел ангар со стройматериалами. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Видео Москва 2023

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