01 декабря 2023, 18:22

МЧС опровергло информацию о гибели человека при взрыве газа в Волжском

Unsplash
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МЧС опровергло сообщение мэра города Волжского в Волгоградской области Игоря Воронина о гибели мужчины при взрыве бытового газа. Опровержение опубликовала пресс-служба ведомства.

По уточненным данным, в одном из домов произошел пожар, охвативший одну из квартир. Пострадал мужчина, его передали медикам.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие», - добавили в ведомстве.

В квартире загорелись вещи, пожар распространился на территории 15 квадратных метров. На место происшествия приехали 20 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Огнеборцы оперативно потушили пожар.

Мэрия сообщала о взрыве бытового газа на Пионерской улице и пожаре в двух квартирах. Позже власти заявили об одном погибшем. Информация не подтвердилась.

Днем 1 декабря крупный пожар произошел на московском вещевом рынке «Садовод».

Огонь охватил территорию в 600 квадратных метров. МЧС пришлось привлечь к тушению пожара более 100 сотрудников.

Пожары Газ
01 декабря 2023, 19:06
Суды назначили штрафы и аресты почти 200 участникам протестов в аэропорту Махачкалы
Unsplash
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Почти 200 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы получили наказание в виде штрафа или ареста. Еще 42 жителям Дагестана назначили обязательные работы. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

«Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту», - указала она.

Штраф назначили 94 участникам протестов в Махачкале, еще 104 правонарушителей заключили под административный арест на период до 10 суток.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что злоумышленники, устроившие беспорядки в Дагестане 29 октября, хотели таким образом раскачать страну. Он напомнил, что к протестам в аэропорту Махачкалы подталкивали из-за рубежа.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, акции в Дагестане спланировали украинские спецслужбы. Она назвала эти протесты провокацией против России.

Дагестан
01 декабря 2023, 18:58
Автомобиль сбил человека и врезался в столб в центре Москвы
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Легковой автомобиль сбил человека и врезался в столб в районе дома № 4 на улице Покровка в Москве. Об этом сообщил источник «360».

О происшествии стало известно в 18:24. О состоянии сбитого пешехода и водителя автомобиля не сообщалось.

Причины аварии пока неизвестны. К месту ДТП выехали сотрудники скорой помощи и других экстренных служб города.

Накануне погодомобиль «360» перевернулся на Симферопольском шоссе в Подмосковье. В машине находился только водитель, который направлялся в сторону Москвы. В столице он должен был забрать съемочную группу.

Сегодня, 1 декабря, два человека пострадали в ДТП с автобусом и трактором на западе столицы. После столкновения со снегоуборочной техникой пассажирский автобус получил серьезные повреждения. Подробностей о состоянии пострадавших пока не поступало.

ДТП Москва 2023
01 декабря 2023, 18:29
Человек упал на пути в московском метро
РИА «Новости»
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Интервалы движения поездов восточного участка Калининской линии (8) московского метро увеличили из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Об обстоятельствах происшествия пока ничего не сообщалось.

К настоящему моменту расписание уже начали вводить в график.

Ранее, 17 ноября, подросток упал на пути на станции метро «Театральная». Машинист вытащил 15-летнюю девочку из-под состава. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Потребовалась госпитализация. Пострадавшую отвезли в отделение детской нейрохирургии.

Похожий инцидент произошел на северном участке Замоскворецкой линии в начале ноября.

Еще один человек упал под поезд на Курском вокзале в Москве 9 ноября. Пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь не удалось.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
01 декабря 2023, 18:25
Спасатели потушили пожар в квартире жилого дома в Волжском
unsplash.com
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Пожар в доме в Волжском удалось оперативно ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, в квартире загорелись вещи на площади 15 квадратных метров. Тушение заняло 21 минуту, включая время на прибытие. На месте ЧП работали 20 человек и семь единиц техники.

«Пострадал мужчина, его передали медикам», - рассказали спасатели.

Ранее мэр города Игорь Воронин сообщил, что в доме произошел взрыв газа , из-за чего в двух квартирах начался пожар. Власти также заявляли, что в результате ЧП погиб один человек.

Позже МЧС России предоставило уточненные данные: ни взрыва, ни жертв не было.

Днем 1 декабря пожар вспыхнул на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Огонь охватил территорию в 600 квадратных метров. Спасатели локализовали пламя. К работам по тушению привлекли более 100 человек и 45 единиц специальной техники.

В этот же день в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелась мебельная фабрика. Площадь распространения пожара достигла 200 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ

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