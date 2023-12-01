МЧС опровергло информацию о гибели человека при взрыве газа в Волжском

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По уточненным данным, в одном из домов произошел пожар, охвативший одну из квартир. Пострадал мужчина, его передали медикам.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие», - добавили в ведомстве.

В квартире загорелись вещи, пожар распространился на территории 15 квадратных метров. На место происшествия приехали 20 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Огнеборцы оперативно потушили пожар.

Мэрия сообщала о взрыве бытового газа на Пионерской улице и пожаре в двух квартирах. Позже власти заявили об одном погибшем. Информация не подтвердилась.

Днем 1 декабря крупный пожар произошел на московском вещевом рынке «Садовод».

Огонь охватил территорию в 600 квадратных метров. МЧС пришлось привлечь к тушению пожара более 100 сотрудников.