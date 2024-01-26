МЧС объяснило взрыв под Выборгом плановыми работами по добыче гранитной крошки
Взрыв в Выборге произошел в рамках плановых по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. Об этом RT сообщила пресс-служба МЧС по Ленинградской области.
В ведомстве отметили, что спасатели и пожарные не привлекались.
«По уточненной информации, происходит выработка в одном из карьеров в Ленинградской области», - указали в пресс-службе.
В Сети стали распространяться сообщения и видеозапись, на которой мужчина комментирует столб дыма в лесу неподалеку от Выборга. По словам очевидцев, прозвучал сильный грохот.
«Прямо жестко, земля задрожала», - прокомментировал кадры мужчина, заснявший столб дыма с моста, проинформировал RT.