МЧС обновило список погибших в теракте в Crocus City Hall до 120 человек

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Перечень составили по результатам первых судебно-медицинских исследований. В ходе дальнейшей работы список увеличится пока туда не включат имена всех 139 погибших.

Общее число пострадавших составило 182 человека, из которых 145 доставили в больницу.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что врачи диагностировали у них огнестрельные ранения, различные повреждения , а также отравления продуктами горения.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Группа вооруженных мужчин в камуфляже открыла огонь в фойе и концертном зале по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник». После прекращения огня террористы подожгли помещение и скрылись.

Подозреваемых в нападении задержали в Брянской области. Криминалисты забрали задержанных в Москву, где после допроса предъявили им обвинения.

Басманный суд Москвы арестовал задержанных на два месяца. Всего по уголовному делу о теракте проходят 11 человек.