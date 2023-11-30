МЧС обнародовало предварительную сумму ущерба от «шторма века» в Крыму

Читайте нас в:

«На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей», - указал он.

Садаклиев отметил, что ураган повредил 19 высоковольтных линий и 147 трансформаторных подстанций. По его словам, без света из-за «шторма века» сейчас остаются более 10 тысяч крымчан.

После непогоды в пунктах временного размещения остались более 50 человек, добавил Садаклиев. Ураган вызвал проблемы с водоснабжением: жителям 42 населенных пунктов питьевую воду доставляют водовозками.

«Работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются», - подчеркнул министр.

«Шторм века» обрушился на Крым, Краснодарский край, новые регионы России и территории соседних государств. Волны на Черном море достигали восьми метров , а штормовой ветер сносил крыши зданий.