МЧС не допустило переход огня со склада Wildberries на подстанцию в Петербурге

Информация о пожаре поступила в 07:42, рассказал глава городского управления организации пожаротушения ГУ МЧС Игорь Улубиков. Речь идет о складе готовой продукции размером 320 на 350 метров в Пушкинском районе. Горение происходило в складской и разгрузочно-погрузочной зонах, огонь мог распространиться по всему зданию. В связи с этим пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Улубиков добавил, что тушение также осложнялось угрозой распространения пожара на парковку грузовых машин и электроподстанцию, расположенную недалеко от склада. Огонь затронул площадь в 70 тысяч квадратных метров.

«На данный момент пожар локализован, погибших и пострадавших нет » , - сообщил представитель МЧС.

Складские помещения, в которых было возгорание, принадлежат Wildberries. Там работали около двух тысяч человек.