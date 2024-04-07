МЧС назвало сложной ситуацию в Орске

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«Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации», - заявил замглавы МЧС.

Куренков прибыл в Орск по поручению президента Владимира Путина, чтобы координировать на месте устранение последствий паводка и оказание помощи людям. Министр тут же отправился в подтопленные районы. После он планирует посетить ПВР, где находятся эвакуированные, и провести совещание.

Жителей еще трех улиц в микрорайоне Новый город в Орске пришлось эвакуировать. Местные жители рассказали, что не наблюдали такого сильного паводка около 40 лет.

Людей заранее предупреждали о возможной эвакуации, однако масштаб бедствия оказался неожиданным. Уровень реки Урал в Оренбургской области перевалил за 11 метров.

Более 700 спасателей продолжают работать в зоне подтопления 24 часа в сутки.