МЧС назвало сложной ситуацию в Орске
Ситуация с паводком в Оренбургской области оценивается как сложная. Об этом главе МЧС России Александру Куренкову доложил его заместитель Илья Денисов, сообщило РИА «Новости».
«Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации», - заявил замглавы МЧС.
Куренков прибыл в Орск по поручению президента Владимира Путина, чтобы координировать на месте устранение последствий паводка и оказание помощи людям. Министр тут же отправился в подтопленные районы. После он планирует посетить ПВР, где находятся эвакуированные, и провести совещание.
Жителей еще трех улиц в микрорайоне Новый город в Орске пришлось эвакуировать. Местные жители рассказали, что не наблюдали такого сильного паводка около 40 лет.
Людей заранее предупреждали о возможной эвакуации, однако масштаб бедствия оказался неожиданным. Уровень реки Урал в Оренбургской области перевалил за 11 метров.
Более 700 спасателей продолжают работать в зоне подтопления 24 часа в сутки.