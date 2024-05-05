МЧС назвало число подтопленных домов и участков в России

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За последние сутки спасатели откачали 350 тысяч кубометров воды, просушили восемь тысяч домов и продезинфицировали более 21 тысячи зданий.

По данным МЧС, вода в реке Ишим в Тюменской области продолжает подниматься в Викуловском районе, а возле сел Ильинка и Абатское специалисты заметили снижение. Спасатели помогают жителям эвакуироваться с затопленных территорий.

«В селах, отрезанных водой от большой земли, организованы лодочные переправы», - указали в пресс-службе.

В Оренбургской области остаются подтопленными 3287 жилых домов и 7136 приусадебных участков. Паводки также продолжаются в шести муниципалитетах Курганской области.

Ранее губернатор Оренбургской области рассказал, что в регионе все структуры занимаются восстановлением территорий , освобожденных от воды. Он пообещал, что власти запустят все разрушенные объекты.