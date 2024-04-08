МЧС назвало число эвакуированных из зоны подтопления в Самарской области
Спасатели эвакуировали 816 человек из зоны подтопления в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС России по региону.
Среди эвакуированных 159 детей.
«В четырех пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей», - добавили в ведомстве.
В Оренбургской области в зоне подтопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. На 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыли автомобильное движение. Федеральные автодороги не заблокировали.
Самая трудная ситуация сложилась в Орске, там затопило 6641 жилой дом. Из города эвакуировали более двух тысяч граждан, 689 из них - дети.