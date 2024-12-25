МЧС Казахстана опубликовало видео первых минут после крушения Embraer 190

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Пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска. Об этом РИА «Новости» сообщили представители экстренных служб.

«Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр», - сказал собеседник агентства.

За минувшие сутки группы спасателей и волонтеров обследовали около 30 километров побережья. Всего же было обследовано примерно 220 километров береговой линии.

С начала работ по ликвидации последствий загрязнения было собрано и вывезено для утилизации 19,97 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщил он.

В Керченском проливе 15 декабря произошло столкновение двух танкеров, перевозивших мазут: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате происшествия один из членов экипажа погиб, остальных эвакуировали.

В результате столкновения произошло загрязнение акватории. Нефтепродукты попали в воду, и часть их вынесло на берег.

Ранее стало известно, что затонувшие танкеры «Волганефти» нарушили сезонные ограничения. Они не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.