Мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма

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«На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязнённые мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов», - отметил Юрьев.

Он отметил, что лично объехал всю береговую линию. Выбросы носят единичный характер, но ситуация постоянно меняется в зависимости от силы ветра и волнения моря, подчеркнул глава администрации.

Юрьев добавил, что всех найденных птиц, испачканных в мазуте, муниципальные службы отмывают и отправляют на реабилитацию в парк львов «Тайган».

Выброс мазута 5 января впервые зафиксировали в Судаке. Пятна обнаружили на территории бухты Капсель, от мыса Француженка до парохода «Багратион».

Поиском нефтяных пятен в акватории Черного моря заняты одномоментно до 60 судов, сообщило издание Kp.ru. К мониторингу подключились все гражданские суда, проходящие вблизи зоны ЧС.