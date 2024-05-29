29 мая 2024, 08:33

Мазут продолжил растекаться по реке Сетунь на западе Москвы

РИА «Новости»
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Очевидцы сообщили в экстренные службы, что по реке Сетунь в Очаково-Матвеевском районе Москвы (Западный административный округ) продолжает течь мазут в большом количестве. Об этом рассказал источник 360.ru.

Информация поступила около 06:50. Заявитель добавил, что мазут растекся возле Давыдовского моста «на две трети реки». Ближайший адрес - Староволынская улица, 10, строение 8. Информация уточняется.

Вечером накануне, 28 мая, местные жители также сообщали о разливе нефтепродуктов по Сетуни. Данные поступали с Кременчуговской и Нежинской улиц. По словам очевидцев, вначале на поверхности воды появились маслянистые пятна, а позже река окрасилась в черный цвет. На место выезжали представители МВД и «Центррегионводхоза».

Москва Реки
29 мая 2024, 01:45
Тела пропавших в Коми рыбаков нашли
РИА «Новости»
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Нескольких рыбаков, отправившихся на лодке по реке Печора, обнаружили без признаков жизни. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Любители рыбной ловли отправились в путь 27 мая, но вскоре перестали выходить на связь. Само судно и еще одного участника похода не обнаружили. Поиски продолжаются.

«Печорская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства, проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта», - отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что плавсредство не было зарегистрировано в реестре маломерных судов.

В начале мая на севере Челябинской области утонул рыбак. Его тело нашли на озере Акакуль на следующее утро после сообщения о его исчезновении.

Россия Рыбалка Реки
28 мая 2024, 22:46
«Мне жаль». Звезда «Пацанок» объяснила нападение на соседа
Unsplash
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Участница шоу «Пацанки» Александра Петрова, напавшая на своего соседа, попросила не судить ее по ошибкам шестилетней давности. Комментарий девушки появился в распоряжении 360.ru.

По словам Петровой, 26 мая, как и все семь лет подряд, она проснулась от громких матов и пьяных криков своего соседа. Примерно в 12:00 она попросила мужчину успокоиться.

«В ответ он меня грубо материл, обещал засунуть торпеду, как он сказал, в задний проход. К 13 часам я несколько раз вызывала полицию, никто не приехал, как и раньше. В итоге я не выдержала и выбежала, несколько раз его ударила и требовала уйти. Мне жаль, что мне не хватило терпения решить эту проблему по-другому, и жаль, что сотрудники полиции не приехали», - сказала участница «Пацанок».

О нападении Петровой на соседа стало известно утром 28 мая. По данным СМИ, девушка вооружилась похожим на молоток предметом и избила мужчину. Адвокат звезды «Пацанок» Павел Никулин отметил, что это был не молоток, а сама девушка не хотела навредить соседу.

Драки Санкт-Петербург Мужчины Полиция
28 мая 2024, 22:07
Разлив нефтепродуктов произошел в реке Сетунь в Москве
Freepik
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В акватории реки Сетунь произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в районе дома 44 на Кременчугской улице, сообщения поступали также с улицы Нежинской. Изначально сообщали о масляных пятнах на поверхности воды, но примерно в 21:00 стало известно, что вода в реке полностью окрасилась в черный цвет.

На место происшествия выехали сотрудники «Центррегионводхоза» и МВД. По данным источника, скорая помощь на объекте не требовалась.

Москва Реки
28 мая 2024, 21:46
Автомобиль сбил юношу на электросамокате на «зебре» в Москве
РИА «Новости»
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В Москве на пересечении улиц Каховка и Керченской автомобиль сбил электросамокат, которым управлял 17-летний юноша. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Женщине, передвигавшейся на машине марки Kia, - 23 года.

«Несовершеннолетний <…> пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - отметили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Установлением всех обстоятельств ДТП занимается прокуратура Юго-Западного административного округа столицы.

Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля пострадал 10-летний мальчик. Несчастный случай произошел на перекрестке Центральной улицы и Заводского шоссе в поселке Внуково.

ДТП Машины Электросамокаты Москва

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