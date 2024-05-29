Мазут продолжил растекаться по реке Сетунь на западе Москвы
Очевидцы сообщили в экстренные службы, что по реке Сетунь в Очаково-Матвеевском районе Москвы (Западный административный округ) продолжает течь мазут в большом количестве. Об этом рассказал источник 360.ru.
Информация поступила около 06:50. Заявитель добавил, что мазут растекся возле Давыдовского моста «на две трети реки». Ближайший адрес - Староволынская улица, 10, строение 8. Информация уточняется.
Вечером накануне, 28 мая, местные жители также сообщали о разливе нефтепродуктов по Сетуни. Данные поступали с Кременчуговской и Нежинской улиц. По словам очевидцев, вначале на поверхности воды появились маслянистые пятна, а позже река окрасилась в черный цвет. На место выезжали представители МВД и «Центррегионводхоза».